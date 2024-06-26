Сборная Украины сыграла вничью с командой Бельгии и не смогла пройти в 1/8 финала Евро-2024. Матч завершился со счетом 0:0.

В параллельной встрече в этой же группе сборные Румынии и Словакии сыграли вничью 1:1. Перед началом этого матча уже было известно, что если он завершится ничьей, обе команды выйдут в плей-офф — независимо от того, как бы сыграли украинцы и бельгийцы.

По итогам группового этапа все четыре команды набрали по четыре очка, и итоговое положение в турнирной таблице определилось по разнице мячей. Румыния заняла первое место, Бельгия — второе, Словакия — третье, Украина — четвертое. Все команды, кроме украинской, попали в плей-офф.

В групповом турнире Евро-2024 осталось сыграть только два матча: Португалия — Грузия и Чехия — Турция, они состоятся позднее 26 июня.

Матчи 1/8 финала будут играться с 29 июня по 2 июля.