Хорватия играет вничью с Италией и практически теряет шансы на выход в плей-офф (получив гол на 98-й минуте). Албания вылетает с турнира Евро-2024. Суперкоротко об одиннадцатом дне турнира

Главный матч дня. Италия сыграла вничью с Хорватией, вырвав решающее очко в концовке добавленного времени. Хорватам для гарантированного выхода в плей-офф нужно было выигрывать — и в начале второго тайма Лука Модрич забил через минуту после нереализованного пенальти. Но в конце игры судья добавил восемь минут, и на 98-й полузащитник итальянцев Маттиа Дзакканьи, замкнув голевую передачу, сравнял счет. Итальянцы выходят в плей-офф со второго места. У хорватов шансы еще остаются, но они минимальны и будут зависеть от раскладов после окончания группового этапа.

Другие результаты. Испания, досрочно вышедшая в плей-офф с первого места, расслабленно и с минимальным счетом 1:0 обыграла Албанию, которая на этом заканчивает свое выступление на турнире.

Немного статистики. Италия ни разу не обыгрывала Хорватию на последних крупных турнирах: в восьми играх у итальянцев было пять ничьих и три поражения. А 38-летний Лука Модрич, для которого этот Евро уже пятый в карьере (и вероятнее всего, последний), стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов Европы.

Шум вокруг. Одной из самых страшных травм турнира пока что стало столкновение венгерца Барнабаша Варги с вратарем шотландцев. Зрители освистали медиков, которые, по их мнению, не торопились и шли пешком по полю. В понедельник в УЕФА заявили, что в оказании помощи форварду не было «никаких задержек». Варга получил переломы лицевых костей, ему провели успешную операцию, но на Евро он больше не сыграет.

Что дальше. Во вторник в группе С Англия сыграет со Словенией, а Дания — с Сербией. Судьба первого места в группе еще не решена: у англичан четыре очка, у словенцев и датчан — по два. В группе D свой последний матч на турнире — с Францией — сыграет Польша, которая уже точно отправляется домой, а Австрии нужно будет выигрывать у Нидерландов, чтобы выйти в плей-офф.

Полное расписание матчей Евро — здесь. Турнирная таблица — тут.

Фото на обложке: Gabriel Bouys / AFP / Scanpix / LETA