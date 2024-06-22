Украина одерживает первую победу, Франция и Нидерланды скучно играют первую нулевую ничью чемпионата Евро-2024. Суперкоротко о восьмом дне турнира

Главный матч дня. Франция без Мбаппе, который остался в запасе из-за перелома носа, сыграла вничью с Нидерландами — 0:0, первая нулевая ничья чемпионата. Обе команды этот результат более чем устраивает — после двух туров они набрали по четыре очка и теперь почти наверняка попадут в плей-офф.

Другие результаты. Украина, проигрывая по ходу встречи, обыграла Словакию — 2:1; голы у украинцев забили Шапаренко и Яремчук. Польша — Австрия 1:3.

Роман Яремчук забивает победный гол в ворота сборной Словакии. Uwe Kraft / imago images / Scanpix / LETA

Немного статистики. Евро-2024 бьет рекорды по отсутствию серьезных нарушений. Единственная красная карточка была показана в первый день турнира (ее получил шотландец Райан Портеус) — с тех пор вот уже 17 матчей судьи не удаляют игроков с поля.

Шум вокруг. К легендарному футболисту сборной Италии Роберто Баджо в дом ворвались грабители, когда он с семьей смотрел матч Италия — Испания. Баджо пытался противостоять одному из них, но преступник ударил его пистолетом по голове. Злоумышленники заперли футболиста и его семью в одной из комнат, а затем забрали из дома часы, драгоценности и деньги.

Что дальше. Завтра свой второй матч на Евро (против Чехии) проведет сборная Грузии. Начало в 15:00 (16:00 мск).

Полное расписание матчей Евро — здесь. Турнирная таблица — тут.