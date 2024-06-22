Грузия набирает первое очко на чемпионатах Европы и сохраняет шансы на плей-офф. Бельгия побеждает, но гол Лукаку снова отменили Евро-2024. Суперкоротко о девятом дне турнира

Главный матч дня. Сборная Грузии, которая впервые выступает на Евро, сыграла вничью с Чехией — 1:1. Матч прошел с преимуществом чехов, но вратарь Георгий Мамардашвили отразил 11 ударов по своим воротам. В самой концовке грузинские футболисты могли вырвать победу, убежав в контратаку три в одного, но Саба Лобжанидзе, оказавшись перед вратарем, пробил выше ворот. У Грузии после двух матчей одно очко, она сохраняет шансы на выход в плей-офф, но в следующем матче ей нужно обыгрывать Португалию.

Другие результаты. Португалия разгромила Турцию 3:0 и досрочно вышла в плей-офф, гарантировав себе первое место в группе F. Криштиану Роналду снова без забитых мячей. В моменте с третьим голом нападающий, вместо того, чтобы впервые на турнире отличиться самому, неожиданно отдал пас на Бруну Фернандеша фактически уже на пустые ворота. Но это не помешало 39-летнему Роналду установить еще один рекорд — теперь он лучший ассистент в истории Евро (у него семь голевых передач). В другом матче дня Бельгия одержала первую победу на Евро, обыграв Румынию со счетом 2:0. Во второй тайме отличился нападающий бельгийцев Ромелу Лукаку, но его гол отменили после видеопросмотра. В прошлом матче со Словакией два мяча форварда не засчитали.

Немного статистики. Георгий Мамардашвили в игре с Чехией совершил 11 сэйвов — это лучший результат на групповом турнире Евро за 12 лет. Вратаря грузинской сборной признали лучшим игроком матча. Кроме того, в матче Португалии с Турцией защитник турков Самет Акайдин отправил мяч в свои ворота. Это уже шестой автогол на нынешнем чемпионате Европы.

Шум вокруг. Болельщик сборной Германии играет на саксофоне известные песни, под которые веселятся фанаты. Видео, которое передает атмосферу Евро.

Germany fan lights up Euro 2024 with amazing saxophone skills Guardian Football

Что дальше. Завтра на Евро начинаются матчи третьего тура группового этапа. Германия, которая уже вышла в плей-офф, сыграет со Швейцарией, а Шотландия с Венгрией. Перед последним туром у Швейцарии, Шотландии и Венгрии есть шансы на выход в следующую стадию.

Полное расписание матчей Евро — здесь. Турнирная таблица — тут.

Фото на обложке: Sebastian Frej / MB Media / Getty Images