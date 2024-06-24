Венгрия забивает на 100-й минуте и сохраняет шансы на плей-офф. Швейцария с Германией играют вничью Евро-2024. Суперкоротко о десятом дне турнира

Главный матч дня. Казалось, что матч Венгрии с Шотландией так и закончится с нулями на табло. Но в самой концовке, на 10-й добавленной минуте, сборная Венгрии забила победный мяч. По итогам группового турнира венгры набрали три очка (проиграв первые два матча) и сохранили шансы на плей-офф (в 1/8 финала выходят четыре лучшие команды, занявшие третьи места в своих группах). Шотландия завершила свое выступление на нынешнем Евро.

Нападающий сборной Венгрии Кевин Чобот празднует забитый мяч в матче с Шотландией Alex Caparros / UEFA / Getty Images

Другие результаты. Швейцария сыграла вничью с Германией — 1:1. Немцы, которые досрочно вышли в плей-офф, смогли отыграться в самой концовке и в итоге заняли первое место в группе А. Швейцарцы остались на втором месте и тоже проходят дальше.

Немного статистики. Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер установил рекорд по количеству матчей на чемпионатах Европы среди вратарей. Матч со Швейцарией стал для немца 18-м в составе национальной команды на Евро. Он побил достижение бывшего вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона, который провел 17 матчей на чемпионатах Европы.

Шум вокруг. На оставшихся матчах чемпионата Европы усилят меры безопасности после того, как шесть фанатов пытались прорваться к Криштиану Роналду. Что конкретно будет предпринято, в заявлении УЕФА не уточняется. В субботу во время матча Португалии с Турцией на поле выбежали или попытались это сделать шесть человек. Одному из них даже удалось сфотографироваться с Роналду. Еще один фанат попытался попасть к Криштиану, выбежав на поле уже после завершения матч, но его остановили стюарды.

Что дальше. В понедельник сыграют свои матчи сборные из группы B. Там пока ясно только одно — Испания уже в плей-офф после двух побед. Италия сыграет с Хорватией, последним нужна только победа, итальянцев устроит и ничья (и даже в случае поражения команда Лучано Спаллетти может пройти дальше). Не потеряла шансы на выход из группы и Албания, но ей надо побеждать испанцев.

Полное расписание матчей Евро — здесь. Турнирная таблица — тут.