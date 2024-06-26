Австрия опережает Францию с Нидерландами и сенсационно выходит в плей-офф с первого места в группе. Англия во второй раз играет вничью Евро-2024. Суперкоротко о двенадцатом дне турнира

Главный матч дня. Австрия обыграла Нидерланды со счетом 3:2 и заняла первое место в группе D. В параллельном матче Франция не смогла обыграть Польшу (1:1). В итоге австрийцы выходят в 1/8 финала с первого места, за ними расположились французы. Нидерланды заняли третье место, но все равно прошли дальше, так как в плей-офф выходят четыре лучшие команды, занявшие третьи места в своих группах. Сборная Австрии впервые в своей истории вышла из группы на Евро с первого места (и впервые с чемпионата мира 1978 года выиграла группу на крупном турнире).

Другие результаты. Оба матча в группе С — Англия против Словении и Дания против Сербии — закончились с нулями на табло. Англичане, который перед началом Евро считались одними из главных фаворитов турнира, забили на групповом этапе всего лишь два мяча (и дважды сыграли вничью), но вместе с датчанами и словенцами вышли в плей-офф.

Немного статистики. Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе впервые забил на чемпионатах Европы. Форвард отличился с пенальти в матче с Польшей. Мбаппе провел игру в защитной маске из-за перелома носа, который получил в матче с Австрией.

Шум вокруг. Сборную Дании оштрафовали на 10 тысяч евро за баннер с оскорблением в адрес УЕФА. Плакат с надписью «Fuck UEFA» был развернут фанатами во время матча с Англией. Глава Датского футбольного союза (DBU) Эрик Бреггер Расмуссен заявил, что организация попробует найти тех, кто развернул баннер. «Штраф мы заплатим, но самое главное для нас, и мы начали этим заниматься, — это выявить тех, кто принес этот баннер, и потом выставить им этот счет», — сказал он.

Что дальше. Завтра на Евро снова пройдут четыре матча. Одна из главных интриг — кто выйдет в плей-офф из группы Е. Там все четыре команды — Румыния, Бельгия, Словакия и Украина — набрали по три очка. В группе F Грузия попытается совершить чудо и обыграть Португалию, чтобы остаться на турнире.

Полное расписание матчей Евро — здесь. Турнирная таблица — тут.

Фото на обложке: Gabriel Bouys / AFP / Scanpix / LETA