Митрополит УПЦ, осужденный в Украине за оправдание российской агрессии, уехал в Россию в рамках обмена пленными. В Москве патриарх Кирилл наградил его орденом

Митрополит Тульчинской епархии Украинской православной церкви Ионафан (Анатолий Елецких), осужденный в Украине за оправдание российской агрессии, уехал в Россию в рамках обмена пленными, сообщил официальный представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

Он подтвердил, что митрополита передали в рамках обмена, проведенного 25 июня. По словам Ковалева, Ионофан дал согласие на свой обмен 10 апреля.

Ранее пресс-служба Русской православной церкви сообщила, что 75-летний Ионафан был освобожден 22 июня «по ходатайству Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в результате проведенных переговоров».

В день обмена РПЦ отчиталась, что Кирилл принял Ионафана в Москве и наградил его церковным орденом Сергия Радонежского I степени. «Патриарх с радостью приветствовал владыку Ионафана, который за свою верность Русской православной церкви и патриарху, „за неготовность идти на компромиссы, граничащие с предательством, претерпел значительные скорби“», — написала пресс-служба.

В РПЦ подчеркнули, что патриарх посчитал «личным долгом вмешаться в ситуацию, чтобы вызволить владыку из этих грозных и непредсказуемых по последствиям обстоятельств».

В августе 2023 года митрополита Ионафана, возглавляющего Тульчинскую епархию УПЦ, приговорили к пяти годам лишения свободы. Суд признал Ионафана виновным по статьям УК Украины об отрицании российской агрессии, посягательстве на территориальную целостность страны, действиях, направленных на свержение конституционного строя и нарушении равноправия граждан в зависимости от религиозных убеждений.

По версии следствия, митрополит распространял среди верующих пропагандистские листовки, а на одном из сайтов РПЦ размещал публикации в поддержку российских военных. Сам Ионафан обвинения отрицал. «Русская служба Би-би-си» тогда отмечала, что митрополит стал первым действующим главой епархии УПЦ, приговоренным к реальному тюремному сроку.

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