В Украине 74-летний митрополит УПЦ получил пять лет тюрьмы по обвинению в оправдании российской агрессии

Суд в Украине приговорил к пяти годам лишения свободы митрополита Тульчинской епархии Ионафана (Анатолий Елецких). Об этом сообщает СБУ.

Ионафан был признан виновным по статьям УК Украины об отрицании российской агрессии, посягательстве на территориальную целостность страны, действиях, направленных на свержение конституционного строя и нарушении равноправия граждан в зависимости от религиозных убеждений.

По версии следствия, Ионафан распространял среди верующих пропагандистские листовки, а на одном из сайтов РПЦ размещал публикации в поддержку российских военных.

Сам Ионафан отрицает обвинения.

74-летний митрополит Ионафан стал первым действующим главой епархии Украинской православной церкви, приговоренным к реальному тюремному сроку, отмечает «Русская служба Би-би-си». В мае на три года лишения свободы в Кировоградской области был осужден митрополит Иоасаф (Николай Губеня), но на тот момент он уже сложил полномочия главы епархии.

Украинские спецслужбы после начала полномасштабного российского вторжения провели десятки обысков в храмах УПЦ, заявляя, что священники этой могут быть причастны к поддержке действий российских войск и «разжиганию вражды». Священники поддержку российской агрессии и прямые связи с Москвой отрицают. УПЦ, подчинявшаяся Московскому патриархату, после начала войны заявила о своей независимости от РПЦ.

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