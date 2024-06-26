Война Восемьсот пятьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 25 июня смотрите здесь.
Украинский БПЛА атаковал деревню Стропицы в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
По его словам, повреждены здание неработающей школы, три частных дома и легковой автомобиль.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал утверждение Марка Рютте на пост следующего генсека НАТО, пишет «Интерфакс».
Вряд ли этот выбор способен что-либо поменять в генеральной линии НАТО, который в настоящий момент по отдельности, имеем в виду стран членов под непосредственным руководством США, и вместе, как Северо-Атлантический альянс, работают с целью стратегического подавления РФ. В настоящий момент это вражеский для нас альянс.
Ранее 26 июня послы НАТО утвердили Марка Рютте в качестве нового генсека альянса.
В Кремле назвали абсурдными ордеры, выданные палатой предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) в отношении бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
«Мы считаем их достаточно абсурдными, как и прошлые два ордера, которые касались главы государства и нашего детского омбудсмена», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»).
Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не признает юрисдикцию МУС.
Международный уголовный суд 25 июня выдал ордеры на арест Шойгу и Герасимова из-за ударов российской армии по гражданским объектам в Украине.
69 пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь остаются в больницах, сообщил назначенный Россией глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев.
В больницах Севастополя остаются 47 пациентов, в том числе 12 детей. Среди них людей в тяжелом состоянии. Состояние одного пациента, который был в тяжелом стабильном состоянии, улучшилось, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.
В больницах Москвы остаются 22 человека, в том числе 12 детей. Московские врачи оценивают состояние 12 пациентов, включая двух детей, как стабильно тяжелое.
Севастополь подвергся ракетному удару 23 июня. Россия обвинила в атаке ВСУ. Минобороны РФ утверждает, что удар был нанесен «американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями». Как сообщалось, обломки сбитых ракет упали на пляж, где находились мирные жители. В результате обстрела погибли четыре человека, в том числе двое детей, более 150 человек пострадали.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал парковку Грайворонской Центральной районной больницы.
В результате взрыва пострадали два человека, муж и жена. У мужчины минно-взрывная травма, осколочные ранения бедра и предплечья, у женщины — закрытая черепно-мозговая травма. Пострадавших госпитализировали. На парковке повреждены пять легковых автомобилей.
В Курской области средства ПВО сбили украинскую ракету над Дмитриевским районом, сообщил глава региона Алексей Смирнов. О последствиях на земле пока не сообщается. В Минобороны РФ это не комментировали.
Суд Евросоюза снял санкции с миллиардера Дмитрия Пумпянского и его жены
Суд Европейского Союза аннулировал решение Совета ЕС о введении санкций в отношении россиян Дмитрия и Галины Пумпянских, введенных в связи с российским вторжением в Украину. Суд в Люксембурге вынес такое решение 26 июня, сообщает Deutsche Welle. Компании, которые контролировали Пумпянские, остались под санкциями.
Дмитрий Пумпянский — бывшей владелец Трубной металлургической компании и доверенное лицо президента РФ Владимира Путина. Санкции в отношении бизнесмена и его жены ввели в марте 2022 года.
Ранее Суд ЕС снял санкции с Александра Пумпянского, сына Дмитрия и Галины Пумпянских.
Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова, арестованного в Москве по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский.
По словам собеседника агентства, он узнал об этом «по своим каналам». Основания для розыска Буйновскому неизвестны.
Служба безопасности Украины это не комментировала.
- В июле 2023 года Попов рассказал, что его отстранили от должности командующего 58-й армией после того, как он доложил о проблемах российской армии и раскритиковал решения руководства Минобороны РФ.
- В мае 2024 года Попова арестовали по делу о мошенничестве. Его обвиняют в причастности к хищению более 1700 тонн «изделий металлопроката» стоимостью свыше 130 миллионов рублей, которые назначенная Россией администрация аннексированной Запорожской области закупила для строительства оборонительных сооружений.
Послы НАТО утвердили нидерландского политика Марка Рютте в качестве нового генерального секретаря альянса, сообщает AFP.
Единственным претендентом на пост генерального секретаря альянса кроме Рютте был президент Румынии Клаус Йоханнис. 20 июня он объявил, что снимает свою кандидатуру. В тот же день все 32 страны, входящие в НАТО, поддержали кандидатуру Рютте на пост генерального секретаря.
На посту генсека НАТО Рютте сменит Йенса Столтенберга, который уйдет с должности 1 октября.
Марк Рютте — премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем как отдельного рода войск в структуре Вооруженных сил Украины.
В Харькове была слышна серия взрывов, сообщает «Суспильне». Журналисты предположили, что попадания произошли за пределами города. Другие подробности пока неизвестны.
Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин прокомментировал решения Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордеры на арест российских должностных лиц. Зорькин считает, что «это лишь информационный шум», пишет РИА Новости.
Накануне Международный уголовный суд выдал ордеры на арест главы Генштаба РФ Валерия Герасимова и бывшего министра обороны Сергея Шойгу. Основанием для ордеров на арест стали удары, которые российская армия наносит в Украине по гражданским объектам.
Весной 2023 года МУС выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Основанием для этого стало принудительное переселение украинских детей в Россию (власти РФ настаивают, что это делается в целях безопасности самих детей).
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Донецкую область. Зеленский записал видео на въезде в Покровск, запись появилась в его соцсетях;
В ходе визита президент Украины представил военным нового командующего Объединенными силами генерала Андрея Гнатова.
По словам Зеленского, он провел в Донецкой области совещание по безопасности и поддержке жителей.
«И будет отдельный разговор в Киеве, в том числе с чиновниками, которые должны быть и здесь, и в других местах вблизи фронта — в сложных общинах, где людям нужны немедленные решения. Решения, которых просто из Киева не видно. И был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше. Буду делать по ним соответствующие выводы», — заявил Зеленский.
Российские войска в ночь на 26 июня атаковали Марганецкую общину Никопольского района Днепропетровской области, сообщил глава региона Сергей Лысак.
По его словам, войска РФ вели обстрел при помощи тяжелой артиллерии и дрона-камикадзе. «Повреждены два частных дома, хозяйственная постройка, теплица и линия электропередачи», — сообщил Лысак.
По его словам, также под обстрел попала Мировская община. Никто не пострадал.
Партия «Единая Россия» заявила, что внесла в Госдуму законопроект об установлении 18 марта «Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией».
18 марта 2014 года — день аннексии Крыма Россией. В этот день президент Владимир Путин и руководство Крыма подписали в Кремле договор о вхождении республики в состав России. Путин обратился с речью о присоединении Крыма к представителям Федерального собрания и правительства.
Россия аннексировала Крым и Севастополь после проведения там референдума, организованного силами Москвы. Он проходил в присутствии в Крыму военнослужащих РФ.
Часов Яр, Донецкая область
Российские войска в ночь на 26 июня атаковали Одесскую область баллистической ракетой, выпущенной из комплекса «Искандер», сообщил представитель Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук.
Глава Одесской области Олег Кипер заявил, что российские войска нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре. «В промышленном секторе повреждено административное здание. К счастью, люди не пострадали», — сообщил Кипер.
Пресс-служба Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских войск, заявила, что пост радиационного контроля в Великой Знаменке Запорожской области полностью уничтожен в результате обстрела ВСУ.
«Пост <…> полностью уничтожен в результате артиллерийского обстрела ВСУ. Специалистами АЭС выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю за радиационной обстановкой в районе расположения станции», — заявили в пресс-службе.
Федеральное медико-биологическое агентство России, комментируя информацию о разрушении поста радиационного контроля на ЗАЭС, заявило, что превышений фоновых значений радиации нет.
Из-за санкций США, введенных в отношении России в начале июня, торговать долларом и евро на Мосбирже больше нельзя. Купить валюту по-прежнему можно в банках, но сам рынок без централизованной площадки стал более ограниченным. А россияне традиционно используют именно валюту для сбережений. В мартовском отчете ЦБ отмечал, что почти весь спрос приходился на доллары и евро. С тех пор предпочтения россиян публиковать перестали. Вполне возможно, что за это время они изменились в пользу юаня.
«Медуза» отвечает на важные вопросы о китайской валюте.
Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 22:00 25 июня сообщил, что высокая интенсивность боевых действий сохраняется на покровском направлении, где за сутки произошло 42 боестолкновения. Всего в течение дня, по оценке украинских военных, произошло 123 боевых столкновения.
Также активные бои шли на купянском направлении, где войска РФ 10 раз пытались оттеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. На лиманском направлении российские войска 15 раз пытались продвинуться в направлении позиций ВСУ. На северском направлении войска РФ совершили 13 «безуспешных штурмовых действий», говорится в сводке ВСУ. 11 атак произошло на торецком направлении.
«Украинские военные продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта», — заявили в Генштабе ВСУ.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Смоленскую область атаковали два украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Василий Анохин утром 26 июня.
По словам губернатора, дроны пытались атаковать военные объекты, расположенные в Вяземском районе, около 4:00.
Силы ПВО, заявил Анохин, подавили БПЛА. Жертв и разрушений нет, добавил глава региона.
В Минобороны РФ подтвердили, что ПВО уничтожили два БПЛА над территорией Смоленской области.
Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, прибыли в Москву на самолетах военно-транспортной авиации, сообщили в Минобороны РФ.
Глава Пентагона Ллойд Остин впервые поговорил по телефону с министром обороны РФ Андреем Белоусовым
Глава Пентагона Ллойд Остин 25 июня провел телефонный разговор с министром обороны РФ Андреем Белоусовым. Об этом сообщил пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер.
В ходе разговора Остин заявил о важности сохранения каналов коммуникации между военными ведомствами в условиях войны России с Украиной.
Представитель Пентагона напомнил, что последний раз Остин общался с главой Минобороны России в марте 2023 года — тогда эту должность занимал Сергей Шойгу.
Минобороны России подтвердило, что между Белоусовым и Остином состоялся телефонный разговор по инициативе американской стороны. В сообщении военного ведомства говорится, что министры обороны «обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины».
Россия и Украина провели обмен пленными по схеме «90 на 90»
Россия и Украина провели обмен военнопленными, сообщили 25 июня в Минобороны России.
Украина вернула 90 российских военнослужащих, находящихся в плену, Россия — 90 украинских военных.
В сообщении Минобороны РФ говорится, что посредником в обмене военнопленными выступали Объединенные Арабские Эмираты.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что из российского плена вернулись 90 украинских военных. Минобороны Украины показало кадры с вернувшимися военными.
- Последний раз Москва и Киев сообщали об обмене пленными 31 мая 2024 года. Тогда российское Минобороны заявило, что с территории Украины возвращены 75 российских военнослужащих, Украине переданы 75 военных. Президент Украины Владимир Зеленский уточнял, что из российского плена вернулись военнослужащие ВСУ и Нацгвардии Украины, пограничники, а также четверо мирных жителей.