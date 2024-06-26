Война Восемьсот пятьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

69 пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь остаются в больницах, сообщил назначенный Россией глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев.

В больницах Севастополя остаются 47 пациентов, в том числе 12 детей. Среди них людей в тяжелом состоянии. Состояние одного пациента, который был в тяжелом стабильном состоянии, улучшилось, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

В больницах Москвы остаются 22 человека, в том числе 12 детей. Московские врачи оценивают состояние 12 пациентов, включая двух детей, как стабильно тяжелое.

Севастополь подвергся ракетному удару 23 июня. Россия обвинила в атаке ВСУ. Минобороны РФ утверждает, что удар был нанесен «американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями». Как сообщалось, обломки сбитых ракет упали на пляж, где находились мирные жители. В результате обстрела погибли четыре человека, в том числе двое детей, более 150 человек пострадали.