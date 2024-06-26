Российский нефтяной танкер у берегов Марокко, 5 марта 2023 года Antonio Sempere / Europa Press / Getty Images

Новые санкции США в отношении российской нефтегазовой отрасли, введенные 12 июня, оказались более мягкими, чем ожидалось, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на дипломатов, бывших чиновников и представителей энергетической отрасли. Причиной этого собеседники издания называют желание администрации Джо Байдена сохранить стабильные цены на бензин внутри страны перед выборами.

При введении очередного большого пакета санкций 12 июня Минфин США нацелился на российские банки (в частности, ограничения коснулись Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария), но нефтяную промышленность ограничительные меры почти не затронули, пишет WSJ. Такие же тенденции прослеживаются и в санкциях против двух других крупных экспортеров, Ирана и Венесуэлы, отношения с которыми у администрации Байдена остаются напряженными.

«Президент хотел сделать все возможное, чтобы обеспечить американским потребителям максимально низкую цену на заправке, поскольку это влияет на повседневную жизнь семей», — говорит один из собеседников издания.

Читайте также

Мосбиржа после санкций США остановила торги долларом и евро. В России теперь нельзя будет купить валюту? А к обвалу рубля готовиться нужно? 10 карточек

Сейчас средняя цена галлона бензина в США — 3,44 доллара (один галлон равен 3,78 литра). Как отмечает WSJ, ссылаясь на данные управления энергетики, цена остается примерно на том же уровне, что и год назад — но это значительно выше, чем четыре года назад.

Сторонники политики «мягких» ограничений в администрации президента США считают, что предпринятые меры хорошо сбалансированы, чтобы сдерживать рост цен на нефть, но при этом создают препятствия для механизмов экспорта России и Ирана, вынуждая их зарабатывать меньше с продажи каждого барреля. По мнению высокопоставленного представителя казначейства, две главные цели — снижение затрат для американцев и снижение прибылей Кремля — «во многом совпадают друг с другом».

В Национальном экономическом совете, по словам источников WSJ, обеспокоены тем, что более широкие меры приведут к логистическим проблемам на нефтяном рынке и повысят инфляцию. Бывший глава управления Минфина США по контролю за иностранными активами Джон Смит отмечает, что США и их союзники были «очень, очень осторожны, чтобы не зайти слишком далеко и не нанести ущерб способности западных экономик функционировать».

Однако некоторые сотрудники Минфина США, как пишет WSJ, «испытывают разочарование» по поводу отсутствия санкций против сетей, переправляющих за рубеж российскую и иранскую нефть — в том числе, той, деятельность которой сейчас расследуется. По данным WSJ, этой сетью торговых и судоходных компаний управляет малоизвестный трейдер из Азербайджана Этибар Эйюб, ставший главным посредником для российской «Роснефти».

Одной из миссий Эйюба стал визит в город Эрбиль в северном осенью 2023 года. Туда он приехал, чтобы договориться об открытии пролегающего в этом регионе трубопровода, который был заблокирован из-за конфликтов между Турцией, Ираком и курдами. 60% трубопровода принадлежит «Роснефти», и хотя нефть в нем не российская, компания получала комиссию за его использование. По оценке осведомленного о проекте источника WSJ, закрытие трубопровода вылилось для «Роснефти» в потерю более 720 миллионов долларов дохода. Результат обсуждения неизвестен, но по данным собеседников WSJ, весной 2024 года Эйюб вернулся в Курдистан для дальнейших переговоров.

В мае 2024 года с той же целью открытия трубопровода в Эрбиль приезжала делегация Госдепартамента США. Помощник государственного секретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт называл трубопровод «активом, который США очень хотят вернуть в строй», потому что «глобальные, и особенно европейские, рынки жаждут нероссийских источников поставок». О результатах этого визита также неизвестно.

Представитель «Роснефти» отказался комментировать информацию о трубопроводе, заявив, что для The Wall Street Journal стало обычной практикой отправлять «предвзятые запросы».

Читайте также

Санкции против российской нефти работали весь 2023 год, но ее добыча не упала, а бурение — на рекордно высоком уровне. Выходит, угрозы Запада совсем не действуют?

Читайте также

Санкции против российской нефти работали весь 2023 год, но ее добыча не упала, а бурение — на рекордно высоком уровне. Выходит, угрозы Запада совсем не действуют?