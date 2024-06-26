Второй Западный окружной военный суд 20 июня вынес приговор 15-летнему школьнику Арсению Турбину из города Ливны Орловской области. Девятиклассника приговорили к пяти годам воспитательной колонии по делу об участии в террористической организации. По версии следствия, летом 2023 года он вступил в легион «Свобода России», после чего якобы выполнил поручение представителя этой организации — разложил листовки с критикой Владимира Путина по почтовым ящикам. Арсений Турбин настаивал, что не вступал в легион, а листовки раскладывал из личных убеждений. «Медиазона» рассказала о его деле.

Арсений Турбин родился в Дубае, его отец был гражданином ОАЭ. Родители Арсения вскоре расстались, после чего его мать Ирина вернулась в Россию, где продолжила воспитывать ребенка одна. Семья жила в городе Ливны, Арсений учился в лицее имени Сергея Булгакова, который считается одним из лучших в Орловской области.

По словам матери, в школе Арсения травили одноклассники из-за его происхождения и цвета кожи. В разговоре с «Медиазоной» она рассказала, что руководство лицея и педагоги не хотели разбираться, что происходит. Кроме того, некоторые учителя, по ее мнению, «несправедливо оценивали» ее сына и придирались к нему.

На этом фоне, как считает Ирина, ее сын начал задумываться о несправедливости общества и «углубился в Навального и еще куда-то». В частности, 25 апреля 2023 года он позвонил в эфир «Дождя» и сказал, что если раньше , то сейчас разочаровался во Владимире Путине.

Вскоре после этого Арсений отправил сообщение на почту легиона «Свобода России». В переписке с вербовщиком Арсений указал, что «готов расклеивать листовки и бороться с путинской пропагандой», и добавил, что у него «есть идея по освобождению России от Путина», пишет «Медиазона» со ссылкой на материалы дела. В ответ представитель легиона попросил его заполнить анкету и прислать контакты в мессенджерах.

Арсений отправил свои контакты, однако анкету, по словам его матери, он так и не заполнил.

Там требование, что все должны быть графы заполнены, отправляется она с фотографиями документов. И он говорит: «Мам, я просто испугался, столько этой всякой информации — и отправлю я неизвестно куда, и неизвестно, кому и куда это все попадет». И я, говорит, все это оставил и забросил. Никуда он ничего не отправлял.

Тогда же Арсений начал активно вести свою страницу во «ВКонтакте», комментируя все основные события, включая мятеж Евгения Пригожина и атаку дронов на Москву. В конце июля он поставил на аватарку перечеркнутое лицо Путина, а также несколько раз раскладывал по почтовым ящикам в соседних домах листовки с критикой президента России, которые нашел в интернете. По словам Ирины, ее сын хотел «проинформировать людей, так как выборы на носу».

Образец листовки из материалов дела «Медиазона»

В июле Арсений завел собственный телеграм-канал «Свободная Россия», куда выкладывал оппозиционные ролики, а также собственные фотографии и видео, на которых он позировал с бело-сине-белым плакатом и разносил антипутинские листовки по подъездам.

Утром 29 августа 2023 года домой к Турбиным пришли сотрудники ФСБ. Они заявили, что проведут осмотр помещения, однако, как пишет «Новая газета», это был полноценный обыск. В квартире силовики ничего не обнаружили. Они забрали всю технику и ушли.

На следующий день Турбиных вызвали в отделение ФСБ, где Арсения опросили в присутствии матери. Согласно протоколу, он рассказал, что с 2023 года «начал проявлять интерес к либерализму» и понял, что в стране «нет свободы слова и независимых СМИ», поэтому он не одобряет «политику правления нашего президента РФ Путина Владимира Владимировича».

После опроса Ирину с сыном отпустили. Но 5 сентября Арсения задержали. «Утром Арсений пошел в школу, а я вышла на балкон его проводить. Это наша традиция: мне на работу выходить на 15 минут позже, чем ему в школу, поэтому я его всегда провожаю с балкона, а он машет мне рукой. И вдруг я вижу — машина останавливается, выходят двое мужчин, останавливают Арсения, разворачивают и ведут обратно в подъезд. Я выбежала, а они мне удостоверения показывают», — рассказала Ирина.

Арсению предъявили обвинение по статье об участии в «террористической организации» (часть 2 статьи 205.5 УК). В тот же день Ирину с Арсением отвезли на допрос в Следственный комитет в Орле, а вечером школьника поместили в изолятор временного содержания. На следующий день следователь потребовал отправить его в СИЗО, однако Заводской районный суд Орла поместил школьника под домашний арест с правом ходить в лицей.

По версии следствия, Арсений Турбин в период с 6 по 8 июня 2023 года отправил заполненную анкету на почту легиона «Свобода России», а значит, вступил в «террористическую организацию» и затем действовал в ее интересах.

Ирина считает, что ФСБ сфабриковала протокол допроса ее сына. В документе, который составил капитан Дроганов (его имя в публикации «Медиазоны» не названо), со слов Арсения записано: «Я планировал вступить в указанный легион и направил им заполненную анкету». Под этими показаниями стоят подписи самого школьника и его матери. Ирина настаивает, что ее сын этого не говорил. По ее мнению, сотрудник ФСБ, который трижды перепечатывал протокол из-за неточностей (например, ошибки в фамилии), мог незаметно подменить текст. «Если бы я раньше знала, что это за люди, мы же никогда не сталкивались с этим, я бы перечитала еще раз», — добавила Ирина.

«Медиазона» отмечает, что в материалах дела упоминается аудиозапись, согласно которой Арсений «подтвердил факт подачи заявки на вступление в запрещенное объединение Легион „Свобода России“ и выполнение в их интересах поручений». Дословно такая же формулировка повторяется в протоколе допроса сотрудника УФСБ по Орловской области Владислава Афанасьева, который, как утверждается, присутствовал при опросе школьника и потом дал показания следователю.

Арсений после задержания говорил, что заполнил анкету, но потом испугался и отправил вербовщикам только свои контакты в мессенджерах. После этого, по его словам, ему никто не ответил и переписка с легионом прекратилась. Этой же версии он придерживался в суде.

По словам Ирины, ее сын тяжело переживал из-за уголовного дела. «Он говорил: „Мам, а как же ? Ведь я же ничего не сделал, есть только мое мнение и моя позиция“. Я же, говорит, никакой анкеты никуда не отправлял, никаких поручений мне никто не давал. За что они так со мной?» — рассказала его мать.

Ирина считает, что в феврале следователь Трунов («Медиазона» не указывает его имени) склонялся к тому, чтобы закрыть дело. Однако против этого, по ее словам, был глава следственного отдела управления СК по Орловской области Петр Юдин: он передал дело следователю по фамилии Симонова (ее имя в публикации тоже не указано) и поручил ей продолжить расследование. Она допросила четверых одноклассников Арсения.

Школьники среди прочего утверждали, что Арсений обзывал их «русней», которую надо «расстрелять» или «отправить в Сибирь», а также критиковал Владимира Путина и высказывался против войны в Украине. Двое одноклассников заявили, что он «придерживался неонацистской идеологии», а его «кумиром был так называемый „Тесак“». Еще один школьник утверждал, что Турбин выступал за «истребление украинцев» (как это согласуется с другими показаниями, непонятно), а другие одноклассники говорили, что Арсений называл себя сторонником Алексея Навального.

Ирина уверена, что школьники свидетельствовали против ее сына в обмен на «прекрасные аттестаты», а показания про «неонацизм», по ее мнению, они и вовсе давали под диктовку следователя. «Новая газета» уточняет, что об обещанных за показания хороших оценках Ирина узнала от одного из бывших друзей сына.

Показания одного из свидетелей-одноклассников «Медиазона»

В декабре 2023 года Ирина перевела Арсения на домашнее обучение, поскольку травля в школе вышла «на новый уровень». В конце мая его отпустили из-под домашнего ареста, назначив ему запрет определенных действий. В тот же период на странице Турбина во «ВКонтакте» стали появляться посты о военных успехах России, а его статус изменился на «Националист, консерватор и патриот».

«Он же специально заменил все эти картинки „ВК“, чтобы доказать… Может, там будет кто-то проверять, он думал. Мы думали, что это как-то положительно повлияет, но это никак не повлияло. Я была в пятницу у Арсения на свидании [в СИЗО]. Говорю, Арсений, зря только вот это вот все менял, пусть бы так все и оставалось, все равно никакого от этого толку нет», — рассказала Ирина.

Суд рассмотрел дело Арсения Турбина за четыре заседания. Обвиняемый вину не признал. Он настаивал, что не вступал в легион, а выражение личной позиции — не преступление. Сторона обвинения просила назначить ему восемь лет лишения свободы. Суд приговорил его к пяти годам исправительной колонии.

Приговор, по словам Ирины, стал для сына потрясением. «Заплакал сильно. Не ожидал. Он все держался, держался и не расстраивался. А здесь он прямо заплакал сильно, обнял меня и говорит: „Мама, прости. Прости меня, что я тебя подвел. Но я правда не знал, что я что-то нарушаю“», — сказала Ирина Турбина.