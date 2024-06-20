15-летнего школьника приговорили к пяти годам воспитательной колонии за разложенные по ящикам соседей листовки с критикой Путина

2-й Западный окружной военный суд приговорил 15-летнего школьника Арсения Турбина из города Ливны Орловской области к пяти годам воспитательной колонии, сообщает правозащитный проект «Мемориал». Информацию о приговоре подтвердила «Медиазоне» мать школьника Ирина Турбина.

Турбина обвинили в участии в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК).

По версии следствия, в начале июня 2023 года Турбин, которому на тот момент было 14 лет, написал в телеграм-бот легиона «Свобода России» и заполнил анкету на вступление. После этого он разложил по почтовым ящикам соседей листовки с подписью: «Тебе нужен такой президент?».

29 августа 2023 года домой к Турбину пришли с обыском сотрудники ФСБ, а 5 сентября его задержали и отправили под домашний арест с возможностью посещать лицей, где он учится. 31 мая 2024 года Арсению Турбину изменили меру пресечения на запрет определенных действий.

Сам школьник заявил, что не вступал в легион «Свобода России», а листовки распространял, «руководствуясь своими убеждениями, а не чьими-то указаниями», пишет «Мемориал».

Мать Турбина сказала «Медиазоне», что в ФСБ ее «уверяли», что листовку Арсению дал легион «Свобода России». «Арсений говорит, это из гугла листовка. Они мне говорят, нет, в гугле нет. Но потом я ее нашла, она первая вышла в гугле», — рассказала Ирина Турбина.

«Мемориал» отмечает, что следствие, обвиняя Турбина в намерении устраивать теракты, не доказало связь между школьником и легионом «Свобода России». В деле, как пишут правозащитники, приводится только переписка, в которой школьник говорит о своей готовности «расклеивать листовки и бороться с путинской пропагандой», а собеседник предлагает ему заполнить анкету.

«Мемориал» признал Арсения Турбина политзаключенным.