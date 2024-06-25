Война Восемьсот пятьдесят третий день. Онлайн «Медузы»

Украинская разведка заявила о поражении полевого состава боеприпасов российской армии в Воронежской области

В главном управлении разведки Украины заявили, что в Ольховатском районе Воронежской области поражен полевой состав боеприпасов российской армии.

По данным ГУР, пожар, возникший на площадках со снарядами, общая площадь которых составляет 3500 квадратных метров, продолжается до сих пор.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал об атаке украинских беспилотников в ночь на 25 июня. По его словам, «взрывоопасные объекты» сдетонировали вдали от гражданских строений, никто из жителей не пострадал.