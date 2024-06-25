Война Восемьсот пятьдесят третий день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 24 июня читайте здесь.
Главные новости:
- В Белгородской области при атаке ВСУ погибла мирная жительница. Еще несколько человек пострадали.
- Минобороны России отчиталось о 30 сбитых украинских беспилотниках.
Украинская разведка заявила о поражении полевого состава боеприпасов российской армии в Воронежской области
В главном управлении разведки Украины заявили, что в Ольховатском районе Воронежской области поражен полевой состав боеприпасов российской армии.
По данным ГУР, пожар, возникший на площадках со снарядами, общая площадь которых составляет 3500 квадратных метров, продолжается до сих пор.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал об атаке украинских беспилотников в ночь на 25 июня. По его словам, «взрывоопасные объекты» сдетонировали вдали от гражданских строений, никто из жителей не пострадал.
Путин: многие западные политики «не пожелали вникнуть» в суть мирного предложения России.
Владимир Путин обратился к участникам X международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения». Его обращение зачитал помощник президента Юрий Ушаков.
«Рассчитываю, что в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода его к политико-дипломатическому урегулированию», — говорится в обращении Путина.
В «реальном мирном предложении», которое Путин выдвинул на встрече с руководством российского МИД перед саммитом по Украине в Швейцарии в середине июня, Россия потребовала полного вывода украинских войск с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также отказа Украины от вступления в НАТО.
В Глушковском, Суджанском, Рыльском, Льговском и Кореневском районах Курской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.
В Торецке Донецкой области будет объявлена принудительная эвакуация жителей
По словам главы областной военной администрации Вадима Филашкина, за сутки российские войска обстреляли населенные пункты Донецкой области более 2700 раз. За неполные сутки в области погибли семь человек, пострадали более 50.
Эвакуация из прифронтовых селений и городов уже идет, однако в Торецке она будет проходить в принудительном порядке объявил Филашкин. По его словам, люди выезжают «с каждым днем, с каждым часом». День назад в Торецке было около шести тысяч человек, сейчас их там около 5,5 тысячи.
Одним из самых населенных прифронтовых городов остается Покровск — в нем сейчас живут около 60 тысяч человек.
В Курской области при обстреле со стороны Украины пострадала мирная жительница
При обстреле города Суджа в Курской области ранение получила местная жительница, сообщил исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.
Пострадавшую доставили в больницу. Еще один местный житель после атаки госпитализирован с сердечным приступом.
В результате обстрела возникли пожары в трех домовладениях.
Минобороны России отчиталось о перехвате 30 украинских беспилотников, 29 из них были сбиты над Белгородской областью
В ночь на 25 июня над Белгородской областью были перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Еще один дрон был уничтожен над Воронежской областью.
По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, атаке со стороны Украины подверглись два муниципалитета.
В Ольховатском районе взрывоопасные объекты сдетонировали вдали от гражданских строений, никто из жителей не пострадал, сообщил Гусев.
В Белгородской области мирная жительница погибла при обстреле ВСУ. Еще несколько человек пострадали при атаках
В течение ночи Белгород и область несколько раз подвергалась атакам ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В Белгороде беспилотник попал в жилой дом, выбив окна в одной из квартир. Также при атаке был поврежден автосалон. Во время налета беспилотников пострадал местный житель, получивший осколочное ранение плеча и кисти.
Также под обстрел попал город Шебекино — там загорелось административное здание одного из предприятий, пострадавших по предварительной информации Гладкова, не было.
В городе Строитель Яковлевского городского округа пострадали два мирных жителя: женщина получила ранения ноги и руки, мужчина — ранение плеча. При атаке были выбиты окна и повреждено балконное остекление на нескольких этажах жилого дома.
В селе Беловское Белгородского района утром во время обхода после обстрела был обнаружен разрушенный частный дом. В результате прямого попадания погибла пожилая женщина, сообщил Гладков.
По словам главы Белгородской области, за сутки при атаках были ранены 15 человек, трое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Здравствуйте. Начинается 853-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.