«В плане близости к начальнику и концентрации власти ему нет равных» Как глава офиса президента Украины Андрей Ермак стал одним из самых влиятельных людей в стране. Рассказывает «Украинская правда»

Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

За время президентства Владимира Зеленского юрист и кинопродюсер из Киева Андрей Ермак стал одним из самых влиятельных людей в Украине. Как ему это удалось? Чтобы ответить на этот вопрос, журналисты «Украинской правды» провели десятки интервью с влиятельными политиками, членами правительства и сотрудниками офиса президента. Никто из них не согласился говорить о главе офиса президента под запись.

Андрей Ермак познакомился с Владимиром Зеленским задолго до его избрания президентом Украины. Оба они работали в шоу-бизнесе. «Украинская правда» пишет, что будущий глава офиса президента Украины был мало кому известным юристом и кинопродюсером.

Во время второго тура президентских выборов 2019 года охрана выставочного центра «Парковый», где находился штаб Зеленского, не хотела пропускать автомобиль Ермака. В команде кандидата в президенты долго не удавалось найти человека, который бы знал Ермака и мог договориться о его допуске.

В начале политического пути Зеленского Ермак не играл значительной роли. После выборов ему досталась скромная должность помощника главы государства. У него даже не было четкого перечня обязанностей.

Как отмечает «Украинская правда», это и стало преимуществом Ермака. «Пока остальные делили должности, занимали кабинеты и разбирались в хитросплетениях вертикали власти, „простой помощник“ сконцентрировался на единственном важном ресурсе — физическом доступе к Зеленскому», — пишут журналисты.

Бывший участник команды Зеленского рассказал на условиях анонимности, что Ермак «очень демонстративно» показывал, что работает «только ради своего большого друга». «Например, в самолете летим, все рядом. И Ермак начинает чуть ли не кричать, что „вот, мой друг, я ради него все сделаю“. Это напоминало переход в новую школу, когда ты находишь крутейшего старшеклассника и пытаешься стать ему другом, чтобы быть в авторитете», — сказал собеседник издания.

По словам другого источника, Ермак стремился «заполнить собой пространство рядом с президентом».

К примеру, были какие-то международные переговоры по телефону. Для этого есть специальная комната, там стоит стол Зеленского, рядом стульчик для [сотрудника] МИД. А чуть дальше в комнате — диван, где уже сидят другие люди. К примеру, [бывший глава офиса президента Андрей] Богдан сидел там. И тут приходит Ермак, проходит прямо к столу, видит, что нет места. И он просто садится на край стола возле Зеленского. Главное — быть рядом.

Журналисты отмечают, что отсутствие четких обязанностей позволило Ермаку заниматься только теми проектами, о которых просил лично Зеленский. Первым таким проектом, за который отвечал Ермак, стал обмен пленными, прошедший в начале сентября 2019 года. Это был первый обмен во время президентства Зеленского. Именно тогда Ермак стал по-настоящему известен широкой публике.

В руководстве Украины сложилось мнение, что переговоры с Россией должен вести именно Ермак, пишет «Украинская правда». В итоге он сконцентрировал на себе почти все внешнеполитическое направление деятельности президента.

Впоследствии влияние Ермака только росло. Осенью 2020 года он возглавил офис президента. Нынешние отношения Зеленского с Ермаком собеседники «Украинской правды» описывают как отношения звезды со своим продюсером, который дает возможность заниматься творчеством и не думать о бытовых проблемах.

«Как глава офиса Ермак уступает многим предшественникам. Если ты руководишь офисом президента, то не можешь все время проводить с президентом. Тогда вся административная работа просто буксует. Но здесь все сошлось, потому что Зеленскому, как и Ермаку, не очень есть дело до каких-то районных администраций или проблем в Тернополе. А вот в плане близости к начальнику, в вопросе концентрации ресурсов и власти Ермаку нет равных. Никогда столь влиятельных людей на Банковой не было», — заявил в разговоре с журналистами один из бывших высокопоставленных чиновников.

«Украинская правда» пишет, что за несколько лет Ермак стал «буквально незаменимым» человеком для Зеленского. Особенно отчетливо это проявилось после полномасштабного вторжения российских войск в Украину. С тех пор Ермак отвечал за большинство важнейших внешнеполитических вопросов, включая создание санкционных списков, заключение двусторонних соглашений с партнерами, проведение саммита мира, возвращение украинских детей с оккупированных Россией территорий и организацию обменов пленными. Ермак поддерживает неформальные контакты со множеством влиятельных людей, например с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Андрей Ермак (в центре) в сопровождении охраны на саммите мира в Швейцарии. 16 июня 2024 года Michael Buholzer / EPA / Scanpix / LETA

Внутри страны Ермак играет и другую роль, которую один из действующих чиновников назвал «сохранением статусов». «Все конфликты во власти, которые были за последние годы, они же напрямую связаны с тем, что кто-то посягает на больший кусок полномочий или медийного присутствия, чем положено ему „по статусу“», — пояснил собеседник издания. Статус зависит от должности и проделанной работы.

[Если] ты общаешься с саудовским принцем — тебе +10 к статусу, тебе можно гораздо больше. А [если] ты просто министр какой-нибудь — сиди тихонько.

Отдельное внимание журналисты уделили кадровым перестановкам в руководстве Украины, к которым был причастен Ермак. Летом 2020 года у главы офиса президента начали обостряться отношения с его первым заместителем Сергеем Трофимовым, который был исполнительным продюсером студии «Квартал 95», основанной Зеленским.

Как пишет «Украинская правда», Ермак методично «отодвигал» Трофимова, указывая на его промахи и подшучивая над ним в присутствии Зеленского. В ноябре 2020 года президент Украины без объяснения причин уволил Трофимова с должности, назначив его своим внештатным советником. В марте 2024 года Трофимова сняли и с этой должности. Тогда же президент уволил своего первого помощника и бывшего бизнес-партнера Сергея Шефира.

Источники «Украинской правды» считают, что к отдалению Шефира от Зеленского также был причастен Ермак. Они также утверждают, что «токсить» — один из любимых приемов главы офиса президента против тех, от кого он хочет избавиться. Другой способ — создание «дублеров» со схожими функциями. Один из источников издания отметил, что сначала Зеленский замечал подобный подход, однако после начала полномасштабной войны у него не осталось времени выяснять, почему Ермак критикует тех или иных чиновников — их стали «просто двигать».

По мнению журналистов, люди, которых глава офиса президента Украины приводит на освободившиеся должности, делятся на три категории. В первую очередь это те, с кем Ермак знаком лично. Вторая категория — это люди, которых рекомендовали члены команды, заслужившие его доверие. Третья группа «людей Ермака» — это специалисты по рынку. К этой категории «Украинская правда» относит министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина и заместителя главы офиса президента Ростислава Шурму, который до назначения на этот пост руководил металлургическим предприятием «Запорожсталь».

Журналисты отмечают, что фигура главы офиса президента видна за большинством важных назначений, а в руководстве Украины даже появилась шутка, что Зеленский сам решает, кого из «людей Ермака» куда назначить.

В качестве примера «Украинская правда» приводит назначения министров обороны. В 2020 году Ермак предложил на этот пост Андрея Тарана. Осенью 2021 года Тарана заменил Алексей Резников, работавший с главой офиса президента в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины. После череды коррупционных скандалов министром обороны стал Рустем Умеров, с которым Ермак сблизился на фоне мирных переговоров в Стамбуле.

Что еще известно про Андрея Ермака

Андрей Ермак — «теневой канцлер» Украины. Его влияние сильно выросло после чистки в руководстве страны Почему глава Офиса президента представляет угрозу самому Зеленскому? Материал Carnegie Politika

Что еще известно про Андрея Ермака

Андрей Ермак — «теневой канцлер» Украины. Его влияние сильно выросло после чистки в руководстве страны Почему глава Офиса президента представляет угрозу самому Зеленскому? Материал Carnegie Politika