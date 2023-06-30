Организаторы МАКСа объявили о переносе авиасалона на 2024 год

Организаторы Международного авиационно-космического салона (МАКС) объявили, что в 2023 году он не состоится. В телеграм-канале МАКСа сообщается, что авиасалон переносится на 2024 год. Также МАКС, который ранее проходил раз в два года, собираются провести в 2025 году.

Причины переноса авиасалона не сообщаются. Организаторы заявили лишь, что продолжают работу «с участниками и экспонентами, в том числе среди зарубежных компаний, представляющих дружественные страны».

О том, что МАКС, запланированный на июль 2023 года, не состоится, ранее сообщали источники «Коммерсанта». По их данным, перенос мероприятия вызван соображениями безопасности. «Усилить меры по охране, наверное, можно, но применение РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы) против потенциальных угроз от беспилотников создало бы помехи для летной программы и вряд ли имело бы смысл», — говорил один из собеседников издания.

МАКС переносится впервые за 30 лет проведения авиасалона. В 2023 году авиасалон должен был пройти в 16-й раз.

МАКС традиционно посещает президент РФ.

На авиасалоне проводятся открытые для публики дни. По оценкам организаторов, на авиасалон в 2019 году в выходные дни приезжали до 150-200 тысяч человек. В 2021 году МАКС проводился с ограничениями для зрителей из-за пандемии ковида.