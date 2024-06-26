Суд в ЛНР приговорил военного Ирека Магасумова к 11 годам колонии по делу об убийстве местной жительницы. Перед этим его наградили звездой Героя России

Военный суд самопровозглашенной ЛНР приговорил к 11 годам колонии строгого режима подполковника Ирека Магасумова по делу об убийстве 18-летней местной жительницы, сообщают «Татар-информ» и «Коммерсант» со ссылкой на адвоката военного Константина Елфимова.

Как пишет «Коммерсант», преступление было совершено 11 августа 2023 года в Луганске. По версии следствия, Магасумов вместе со своими сослуживцами Павлом Яськевичем и Артуром Пузанкевичем отмечал в баре получение звезды Героя России, которой подполковника наградили в начале месяца.

Позднее к военным присоединились две девушки. «Коммерсант» пишет, что одна из девушек попросила военных дать пострелять из пистолета, после чего все, кроме капитана Пузанкевича, направились в соседний сквер. Там девушка, как пишет газета, сделала два выстрела по бутылкам, а третий выстрел по какой-то причине пришелся ей в грудь. Она умерла через несколько минут после ранения.

Ее подруга утверждала, что девушку застрелил Магасумов. В то же время защита настаивала, что подполковника в момент убийства не было в сквере, а в девушку случайно выстрелил Яськевич. Последний, по словам адвоката, написал явку с повинной, однако позднее он отказался от своих показаний, пишет «Татар-информ».

По данным «Коммерсанта», в основу окончательного обвинения Магасумову легли показания выжившей девушки. Согласно итоговой версии, сразу после стрельбы в сквере подполковник ввязался в конфликт с другими военнослужащими и отобрал у них автомобиль для поездки в часть. Таким образом в деле об убийстве (часть 1 статьи 105 УК) появилась статья о хулиганстве (статья 213 УК).

Военного признали виновным по предъявленному обвинению. Суд также постановил лишить подполковника звезды Героя России. «Воинское звание и ордена Мужества оставили», — сообщил Елфимов.

Он также уточнил, что его подзащитный вину не признал, а также попросил судью не лишать его воинского звания, «так как при любом раскладе [он] намерен защищать Родину и считает, что будет более полезен на передовой».

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