Бывшей сотруднице Минюста РФ, уехавшей в США, заочно дали 14 лет по делу о содействии терроризму

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы бывшую сотрудницу центра судебной экспертизы при министерстве юстиции РФ в Ставрополе Марию Мамедову.

Как утверждает агентство ТАСС, первым сообщившее о приговоре, по данным правоохранительных органов, Мамедову признали виновной по о распространении «фейков» об армии. Но, как выяснила «Медиазона», дело в отношении Мамедовой рассматривали по о содействии террористической деятельности, об этом говорится в карточке дела.

Уголовное дело по статье о «фейках», возбужденное в отношении Мамедовой, продолжает рассматривать Басманный суд Москвы. В чем суть обвинений по статье о содействии терроризму, неизвестно.

Мамедова ранее работала в Северо-Кавказском региональном центре экспертизы при Минюсте в Ставрополе, она отвечала за кадровые вопросы. После начала мобилизации в России в сентябре 2022 года Мамедова отказалась по требованию начальства организовать сбор средств для военных. Затем она вместе с мужем Денисом, который работал в том же центре экспертизы, уехала из России. Сейчас Мамедовы живут в США.

После отъезда из России супруги Мамедовы начали публиковать в соцсетях материалы против войны, направили антивоенное письмо во все российские лаборатории и центры судебной экспертизы, а также подали более 35 жалоб в Генпрокуратуру РФ и другие органы власти с требованием остановить войну в Украине и привлечь президента Владимира Путина к ответственности.

МВД России в октябре 2023 года объявило Дениса и Марию Мамедовых в розыск по делу о «фейках» об армии. В апреле Басманный суд Москвы заочно приговорил Дениса Мамедова к восьми с половиной годам колонии общего режима.