США заочно обвинили 22-летнего россиянина в кибератаках на сайты госструктур Украины перед вторжением. За информацию о нем назначили награду в 10 миллионов долларов

Жюри присяжных в штате Мэриленд заочно предъявило обвинения 22-летнему россиянину Амину Стигалю в попытке взлома компьютерных систем правительственных учреждений Украины и ее союзников, в том числе Соединенных Штатов. Об этом сообщает Минюст США.

По версии обвинения, Стигаль вступил в сговор с российской военной разведкой за месяц до начала полномасштабного вторжения в Украину. С помощью вредоносного ПО они атаковали сайты МИД, Минэнерго, Минсельхоза и других украинских ведомств, а украденные данные позже были выставлены на продажу. Позже, как полагает обвинение, Стигаль атаковал системы украинских союзников.

Максимальное наказание, которое грозит Стигалю в случае поимки и суда, составляет пять лет лишения свободы. За информацию о его местонахождении объявлена награда в размере 10 миллионов долларов.

Минюст США периодически выдвигает заочные обвинения против граждан РФ за предполагаемые атаки на правительственные системы. Последний аналогичный случай произошел в декабре: тогда обвинения были предъявлены Руслану Перепятько и Андрею Коринцу, которых Минюст описывал как «офицера ФСБ» и «IT-работника из Сыктывкара». За информацию о них также была назначена награда в 10 миллионов долларов.