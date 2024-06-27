Бастрыкин заявил, что в России «отловили» 30 тысяч мигрантов, получивших гражданство РФ и не вставших на воинский учет. 10 тысяч отправили «рыть окопы»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в России выявили более 30 тысяч иностранцев, которые недавно получили гражданство РФ и не встали на воинский учет. Об этом, как сообщает 27 июня «Интерфакс», глава СК заявил, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

«Мы более 30 тысяч [мигрантов] уже отловили таких, получивших гражданство и не желающих встать на воинский учет, поставили на учет и уже порядка 10 тысяч направили в зону », — сказал Бастрыкин. Он отметил, что так правоохранительные органы «стали реализовывать положения Конституции и наших законов».

«Нам говорят: „Зачем они там нужны эти товарищи?“ — рыть окопы и укрепления создавать. Для этого нужны действительно хорошие рабочие руки. Они сегодня пополняют ряды наших тыловых подразделений», — заявил глава СК.

В ходе выступления Бастрыкин предложил изменить миграционную политику в России: «Я полагаю, самое главное — изменить миграционную политику России, точно обосновать необходимость, а может быть даже вообще сделать так, чтобы внутренними ресурсами решить свои политические, экономические, национальные и другие проблемы», — сказал он.

По словам Бастрыкина, при привлечении на работу мигрантов необходимой руководствоваться вопросами национальной безопасности. «Необходимо разработать механизм функционирования внутренней миграции, обеспечив достойный уровень гарантий соотечественникам, используя опыт советского прошлого», — добавил глава СК.

Российские правоохранительные органы регулярно устраивают рейды на предприятия, где работают трудовые мигранты. Им вручают повестки или увозят в военные комиссариаты. Мигрантам без гражданства РФ обещают в ускоренном порядке выдать российские паспорта, если они подпишут контракт с Минобороны.

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