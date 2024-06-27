ЕС и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности

Евросоюз и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности для Киева. Об этом сообщает УНИАН.

Подписание состоялось на саммите ЕС в Брюсселе, куда прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Полный текст соглашения пока не опубликован. Ранее Зеленский сообщал, что оно «впервые закрепит обязательства всех 27 государств-членов [Евросоюза] предоставлять Украине широкую поддержку, несмотря на любые институциональные изменения внутри».

Также Зеленский подписал отдельные двусторонние соглашения с Эстонией и Литвой.

В середине июня на саммите G7 Зеленский подписал двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с президентом США Джо Байденом. Документ предусматривает расширение военного сотрудничества и обмена разведданными, но не содержит никаких обязательств со стороны США по использованию американских военных для защиты Украины.

Похожее соглашение тогда же Украина заключила с Японией. В общей сложности аналогичные двусторонние документы Киев подписал уже почти с двумя десятками стран.

Читайте также

Война Восемьсот пятьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Восемьсот пятьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»