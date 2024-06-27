Евросоюз разрешил разморозить часть переводов россиян, зависших из-за санкций

Евросоюз разработал механизм разблокировки денежных переводов из России в ЕС, которые заморозили из-за участия в операциях банков, попавших под санкции. Соответствующие изменения внесли в регламент Совета ЕС № 269/2014, на основе которого заблокировали средства. Об этом говорится в публикации в официальном журнале ЕС, внимание на которую обратил РБК.

В документе, который цитирует издание, сказано, что страны Евросоюза могут «на условиях, которые сочтут целесообразными», снять блокировку с перевода, если операцию заморозили из-за того, что в цепочке переводов есть подсанкционный банк-посредник или банк-отправитель.

Для разблокировки необходимо, чтобы отправитель и получатель средств, к которым относятся физлица, компании и организации, не находились под санкциями ЕС. Кроме того, необходимо, чтобы перевод провели с использованием счетов в несанкционных банках, а подсанкционный банк выступал только как посредник, об участии которого клиент мог не знать. Транзакция сама по себе не должна нарушать общий регламент Совета ЕС, на основании которого заблокировали перевод.

Другая поправка позволяет разблокировать переводы, которые проводились со счета подсанкционного банка между двумя физлицами, компаниями или организациями, которые не находятся под санкциями. Транзакцию разблокируют, если бенефициаром перевода стали граждане стран ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии, а также физлица, у которых есть временный или постоянный вид на жительство в этих странах.

Этот механизм, сказано в документе, не распространяется на денежные средства, которые хранятся в европейских депозитариях ценных бумаг, к которым относятся Euroсlear и Clearstream.

Эксперт по вопросам борьбы с финансовой преступностью Джордж Волошин считает, что новые правила о разблокировке касаются практически любых переводов между физическими и юридическими лицами из России в страны ЕС, в том числе оплаты товаров и услуг, обучения, лечения, возмещения долга и по другим личным вопросам. Гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш заявила РБК, что под новый порядок попадают в том числе оплата счетов, связанных с торговыми и коммерческими сделками.

Второй пункт о переводах с участием подсанкционных банков-отправителей, как заявил изданию Волошин, может распространяться только на операции между физическими лицами и не затрагивает внешнеторговые платежи.

Опрошенные РБК юристы добавили, что для разблокировки транзакции нужно обращаться к регуляторам стран ЕС, банки которых заблокировали перевод. Например, в Германии это Центробанк, во Франции — Генеральное управление казначейства. Юристы допустили, что заявления местным регуляторам в интересах своих клиентов смогут направлять сами банки, заблокировавшие переводы.

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