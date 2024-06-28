Цивилизационно значимые изменения в мире сейчас формируются на линии фронта. Наш вуз помогает Мариуполю и добровольцам на передовой Ректор ВШЭ дал интервью луганскому СМИ. Кратчайший пересказ

Не только ВШЭ помогает вузам ЛНР, но и они нам. Главное, что теперь мы идем по этой дороге вместе. В достойный уровень образования, молодежь приезжает поступать в луганские университеты из других частей РФ. Эти вузы уже интегрировались в российскую систему. Абитуриенты из новых регионов могут поступать к нам без ЕГЭ, все условия созданы. В прошлом году был двадцатикратный рост поступающих из Донбасса. Наш питерский кампус активно помогает Мариуполю. Молодежь из ЛНР и ДНР амбициозная и энергичная. Перед вузами новых регионов стоят непростые задачи по интеграции, но они справляются.

Сейчас происходят цивилизационно значимые изменения в мире — и формируются они на линии фронта. В ВШЭ есть мобилизованные сотрудники и студенты-добровольцы, я дал им академ, чтобы они пошли на фронт. У нас в вузе есть патриотическая организация «Белый ворон», мы поддерживаем их со стороны администрации. Мы участвуем в сборе помощи бойцам, стараемся, чтобы раз в два-три месяца от ВШЭ была поставка. Каналы взаимодействия между Вышкой и фронтом есть, семьям военных стараемся помочь. А участники и их родственники могут поступить в Вышку за счет университета.

Это пересказ заявлений ректора Высшей школы экономики Никиты Анисимова, сделанных в интервью «Луганскому информационному центру». Высказывания значительно отредактированы, но их смысл полностью сохранен. Полностью интервью можно прочитать тут.

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Фото на обложке: НИУ ВШЭ