Трамп на дебатах назвал условия мира в Украине, выдвинутые Путиным, неприемлемыми

Бывший президент США Дональд Трамп во время дебатов с Джо Байденом, прошедших в студии телеканала CNN, назвал условия мира в Украине, выдвинутые Владимиром Путиным, «неприемлемыми».

Ведущая дебатов спросила Трампа, приемлемы ли для него условия Путина относительно Украины. «Нет, они неприемлемы», — сказал Трамп.

«Если бы у нас был лидер в этой войне… Он [Байден] оставил всех в одиночестве. Он дал 200 миллиардов долларов или больше Украине. Это большие деньги. Я не думаю, что когда-либо было что-то подобное», — сказал Трамп.

По его словам, США не должны были бы тратить такие деньги на эту войну, потому что она вообще не должна была начинаться. Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, приезжая в США, «каждый раз» увозил оттуда 60 миллиардов долларов и назвал его «величайшим продажником». «Но я не критикую его, я ничего не критикую», — добавил Трамп, заявив, что добьется урегулирования конфликта между Путиным и Зеленским еще до того, как займет президентский офис в случае своего избрания.

Также в своем выступлении Трамп отметил, что американские военные «терпеть не могут» Байдена по ряду причин, включая его неудачный вывод войск из Афганистана. По словам Трампа, именно Байден «поощрил» Путина начать вторжение в Украину.

«Я никогда в жизни не слышал столько чуши», — сказал Байден после ответа Трампа, когда ему предоставили слово.

14 июня, за день до саммита мира в Швейцарии, Владимир Путин, выступая в МИД России, сделал «еще одно конкретное, реальное мирное предложение». Он заявил, что Россия «незамедлительно» прекратит огонь при условии, что украинские войска будут полностью выведены с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах административных границ, а Украина откажется от вступления в НАТО.

Владимир Зеленский назвал «мирное предложение» Путина «ультиматумом, которому нельзя доверять». «Это то же самое, что делал Гитлер, когда говорил: „Отдайте мне часть Чехословакии, и на этом все закончится“. Но нет, это ложь. После этого была Польша, потом оккупация всей Европы», — сказал Зеленский.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что это не Украина, а Россия должна выводить войска с украинской территории, а предложение Путина «не свидетельствует о доброй воле».

мирное предложение путина

Путин перед саммитом в Швейцарии (куда его не позвали) выдвинул свои условия прекращения войны с Украиной. Вот его «реальное мирное предложение» Он требует отдать Запорожье (российские войска не смогли захватить этот город) и Херсон (оттуда они отступили)

мирное предложение путина

Путин перед саммитом в Швейцарии (куда его не позвали) выдвинул свои условия прекращения войны с Украиной. Вот его «реальное мирное предложение» Он требует отдать Запорожье (российские войска не смогли захватить этот город) и Херсон (оттуда они отступили)