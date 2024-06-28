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«К этому страху уже немного привыкли. Главное — мы живы». Город Селидово в Донецкой области живет под постоянным обстрелом Восемьсот пятьдесят пятый день войны. Фотографии
Источник: Meduza
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- ЕС и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности.
- Польша и страны Балтии призвали ЕС укрепить границу с Россией и Беларусью.
- Бастрыкин заявил, что в России «отловили» 30 тысяч мигрантов, получивших гражданство РФ и не вставших на воинский учет, и отправили 10 тысяч «рыть окопы».
- Евросоюз разрешил разморозить часть переводов россиян, зависших из-за санкций.
- США назначили награду в 10 миллионов долларов за информацию о 22-летнем россиянине, обвиняемом в кибератаках на сайты госструктур Украины перед войной.
- Бывшей сотруднице Минюста РФ, уехавшей в США, заочно дали 14 лет по делу о содействии терроризму.
- IKEA решила открыть магазины в Украине, закрытые после начала войны, сообщают источники украинских изданий.
Обстрел Селидово
Селидово — город в Покровском районе Донецкой области Украины — находится примерно в 15 километрах от линии фронта. Российские войска постоянно наносят удары по городу.
Тренировка украинских военных в Донецкой области
Главные фотографии предыдущего — восемьсот пятьдесят четвертого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.