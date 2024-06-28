Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

ЕС и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности.

Польша и страны Балтии призвали ЕС укрепить границу с Россией и Беларусью.

Бастрыкин заявил, что в России «отловили» 30 тысяч мигрантов, получивших гражданство РФ и не вставших на воинский учет, и отправили 10 тысяч «рыть окопы».

Евросоюз разрешил разморозить часть переводов россиян, зависших из-за санкций.

США назначили награду в 10 миллионов долларов за информацию о 22-летнем россиянине, обвиняемом в кибератаках на сайты госструктур Украины перед войной.

Бывшей сотруднице Минюста РФ, уехавшей в США, заочно дали 14 лет по делу о содействии терроризму.

IKEA решила открыть магазины в Украине, закрытые после начала войны, сообщают источники украинских изданий.

Обстрел Селидово

Селидово — город в Покровском районе Донецкой области Украины — находится примерно в 15 километрах от линии фронта. Российские войска постоянно наносят удары по городу.

27 июня ВС РФ сбросили на Селидово авиабомбу ФАБ-500 Pablo Miranzo / Anadolu / Getty Images

Повреждения получили семь многоквартирных домов, пять частных жилых домов, четыре административных здания, сообщили местные власти. В одном из домов возник пожар в двух квартирах на 3-м и 4-м этажах, спасатели эвакуировали оттуда троих жителей Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Ранения получили шестеро жителей Селидово, в том числе 11-летняя девочка и 17-летний подросток Jose Colon / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press После начала полномасштабной войны Селидово, сообщал телеканал FREEДОМ в репортаже, снятом в середине мая, покинула половина жителей. В городе остаются около 10 тысяч человек Pablo Miranzo / Anadolu / Getty Images

«К этому страху уже немного привыкли — кровать подпрыгивает, домик содрогается. Дочь кричит: «Шифер полетел, стекла полетели!», а я говорю: «Ничего, главное — мы живы», — рассказывали телеканалу об одном из обстрелов жители Селидово Jose Colon / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Тренировка украинских военных в Донецкой области

На вооружении ВСУ, в числе прочей техники западного производства, стоят бронетранспортеры FV103 Spartan британского производства. Такие БТР передавала украинским войскам в рамках военной помощи Великобритания, а также закупали волонтеры , собравшие средства на более чем 100 бронемашин. На фото, сделанном 27 июня в Донецкой области, бойцы ВСУ проводят тренировку с FV103 Spartan Jose Colon / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Украинский военный на тренировке с РПГ-26. Донецкая область, 27 июня 2024 года Jose Colon / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Jose Colon / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Главные фотографии предыдущего — восемьсот пятьдесят четвертого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.