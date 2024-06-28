Антивоенные активисты создали во «ВКонтакте» аккаунт Z-поэта, который публиковал переводы стихов нацистов На него подписались почти 100 депутатов Госдумы. Его наградили дипломом всероссийского конкурса патриотической поэзии
Летом 2023 года во «ВКонтакте» появился аккаунт поэта Геннадия Ракитина, который стал публиковать «патриотические» стихи о войне, погибших бойцах ЧВК, Отечестве, России и народном лидере. На его страницу подписалась почти сотня депутатов Госдумы. Стихи стали включать в конкурсы, отмечать на фестивалях и репостить в каналах Z-поэзии.
Сегодня журналист Андрей Захаров рассказал, что аккаунт Геннадия Ракитина был создан его знакомыми — антивоенными активистами, которые публиковали переводы стихов поэтов нацистской Германии 1930–1940-х годов.
Первый пост на стене Геннадия Ракитина появился 12 июля 2023 года — это фото его профиля. На черно-белом снимке мужчина в рубашке и с бородой стоит на фоне покосившегося сарая. Если приглядеться, как отмечает Захаров, то видно, что на этой фотографии, созданной искусственным интеллектом, борода «Геннадия Ракитина» сливается с шеей. Подробностей о себе в профиле Ракитин сообщил не много: 49 лет, закончил филологический факультет МГУ.
Однако все это не помешало десяткам сенаторов и депутатов Госдумы добавить Ракитина в друзья. На него подписались сенаторы Дмитрий Рогозин и Андрей Клишас, депутаты Госдумы Дмитрий Кузнецов и Нина Останина, советник Путина по культуре Елена Ямпольская, «военкор» Юрий Котенок. Всего в подписчиках у Геннадия Ракитина было 95 депутатов Госдумы и 28 сенаторов, отмечает Захаров. Создатели аккаунта рассказывают, что сначала добавляли в друзья «разных общественников и просто случайных людей», а «когда набралась критическая масса из известных имен, пошли по депутатам и другим знаменитостям». По их словам, в раскрутку проекта они не вложили ни копейки.
Затем Ракитин начал публиковать стихотворения. Например, такое — под названием «Лидер»:
- Ты как садовник, что в своем саду
- Плоды трудов тяжелых пожинает.
- Народ ликует, флаги в высоту
- Взметнулись. Время тихо наступает.
- В твоем саду деревья вознесли
- Над головой развесистые кроны.
- Века пройдут, но в вечности твои
- Останутся священные законы.
- Ты сядешь в тени сада — пред тобой
- Пылают жизнью все его соцветия.
- Смотри: деревья вспыхнули зарей —
- Восходит солнце твоего бессмертия!
Это, как пишет Захаров, — художественный перевод стихотворения «Фюрер» Эберхарда Меллера, «убежденного нациста и антисемита, ставшего членом НСДАП еще до прихода Гитлера к власти». Пост Ракитина сопровождается фотографией Путина в тайге с надписью «Zа Россию. Zа Путина» и буквой V в цветах российского флага. 23 февраля 2024 года стихотворение перепечатал паблик «СВО. Цитаты Владимира Путина. Россия» со 112 тысячами подписчиков.
Другое стихотворение, к которому Ракитин приложил фотографию Путина, называется «Перед портретом». Это перевод текста Гериберта Менцеля, штурмовика и члена НСДАП с 1933 года. В оригинале автор размышляет, глядя на портрет Адольфа Гитлера, что «значит быть сыном Германии».
Еще одно стихотворение посвящено павшему бойцу ЧВК. Это тоже перевод: в оригинале, как пишет Захаров, к своим собратьям по штурмовым отрядам обращается член НСДАП с 1924 года Генрих Анакер. У Ракитина «безымянный штурмовик» из немецкого стихотворения стал «безымянным бойцом ЧВК».
Стихотворений Ракитин «написал» не очень много — всего 18, но зато активно участвовал в конкурсах Z-поэзии и фестивалях. В начале июня 2024 года Ракитина наградили дипломом 18-го всероссийского конкурса патриотической поэзии имени Твардовского, который проводит Калужское отделение союза профессиональных литераторов. Там Ракитин вышел в полуфинал в номинации «Стихи о войне и защитниках Родины».
Журнал «Москва» отобрал стихотворение Ракитина под названием «В святую ночь» для участия в конкурсе «Патриотический верлибр», а еще одно стихотворение Ракитина было включено в подборку военной поэзии в материалах для 11-классников, составленных методистом донецкого дворца молодежи «Юность» Евгенией Чумаченко.
28 июня Геннадий Ракитин опубликовал на своей стене еще одно стихотворение — самое короткое.
Внимание. В стихотворении есть мат.
- Геннадий долго издевался
- Над z-стихами на стене,
- В итоге хуй нарисовал он
- Войне