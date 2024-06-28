В Днепре ракета попала в девятиэтажный дом

Обновление. В результате ракетного удара по жилому дому в Днепре, по данным на 19:45, погиб один человек, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. Пострадали шесть человек, в том числе семимесячный младенец, заявил глава Днепропетровской области Сергей Лысак. По данным властей, в квартирах могут быть заблокированы люди.

Российские войска нанесли ракетный удар по Днепру, сообщил вечером 28 июня глава Днепропетровской области Сергей Лысак.

«Повреждена девятиэтажка. Там разрушения нескольких этажей. Предварительно, есть раненые», — написал Лысак в телеграм-канале.

Председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук опубликовал видео с последствиями удара по многоэтажному дому в Днепре. По его словам, разрушены четыре этажа жилого дома.

Видео с последствиями удара также публикуют украинские телеграм-каналы.

Незадолго перед ракетным ударом по Днепру Воздушные силы ВСУ заявили, что на юго-восточном направлении Украины активна российская тактическая авиация.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ракетный удар, призвал западных партнеров предоставить Украине системы противовоздушной обороны. «Именно поэтому мы постоянно напоминаем всем партнерам: только достаточное количество и качество систем ПВО, только достаточная решимость мира способны остановить российский террор. Нам нужны эти решения — нужен надежный воздушный щит для Украины», — заявил он.

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