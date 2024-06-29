Евросоюз распространил на Беларусь часть ограничений, ранее введенных против России. Эти меры призваны помешать обходу санкций
Евросоюз ввел против Беларуси санкции, которые призваны помешать обходу ограничений со стороны России, сообщает пресс-служба Совета ЕС.
«Эти комплексные меры направлены на распространение [на Беларусь] некоторых ограничительных мер, уже действующих против России, и тем самым решают проблему обхода санкций, вытекающую из высокой степени интеграции, существующей между российской и белорусской экономиками», — говорится в пресс-релизе.
В сфере торговли Евросоюз ввел дополнительные ограничения на экспорт в Беларусь товаров и технологий морского судоходства, предметов роскоши и товаров, которые «могут способствовать укреплению промышленного потенциала» страны. Также ЕС продлил запрет на поставки товаров двойного назначения.
Кроме того, ЕС ввел запрет на импорт из Беларуси золота, алмазов, гелия, угля и минеральных продуктов, включая сырую нефть. Также был ограничен экспорт в страну товаров и технологий, которые используются при переработке нефти и СПГ.
Помимо этого, власти Евросоюза ввели запрет на предоставление различных услуг белорусскому правительству, государственным органам и связанным с ними учреждениям. Речь про, например, бухгалтерские, инженерные, консалтинговые и юридические услуги.
Также Совет ЕС расширил запрет на перевозку товаров автомобильным транспортом по территории европейских стран прицепами и полуприцепами, зарегистрированными в Беларуси.
Кроме того, Евросоюз принял решение об усилении контроля за обходом санкций. Теперь экспортеры ЕС должны включать в свои контракты оговорку о запрете реэкспорта в Беларусь важных товаров и технологий, огнестрельного оружия и боеприпасов. Также власти ЕС запретили транзит через белорусскую территорию товаров двойного назначения и согласовали внедрение механизмов комплексной проверки товаров, которые могут применяться в оборонном секторе, на предмет риска их реэкспорта в Россию.
Евросоюз 24 июня утвердил новый, четырнадцатый, пакет санкций в отношении России из-за войны в Украине. Санкции затрагивают 116 человек и компаний, а также вводятся на транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты. ЕС продолжит закупать СПГ из России, но запретит его реэкспорт. Также ЕС ввел ограничения в отношении «теневого» российского флота, под санкции попали 27 судов. Им запретили входить в европейские порты, компаниям ЕС запретили оказывать им услуги.