Международный валютный фонд выделил на поддержку Украины очередной транш на 2,2 миллиарда долларов
Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Украине около 2,2 миллиарда долларов, которые будут направлены на поддержку бюджета страны, сообщает пресс-служба фонда.
Средства были выделены в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) — кредитной программы, утвержденной в марте 2023 года. За четыре года Киеву планируется выделить 15,6 миллиарда долларов. С новым, четвертым по счету траншем объем переданных Украине средств составит 7,6 миллиарда.
«Несмотря на сложные условия, экономические показатели Украины в рамках EFF остаются высокими. Все количественные критерии эффективности на конец марта были достигнуты, а все структурные контрольные показатели до конца июня были реализованы вовремя или с небольшой задержкой», — отметили в фонде.
В МВФ добавили, что украинская экономика сохраняет устойчивость, хотя ее перспективы остаются «исключительно неопределенными». «Вторжение России в Украину продолжает оказывать разрушительное социальное и экономическое воздействие на Украину», — подчеркнула глава МВФ Кристалина Георгиева.
По ее словам, Украина сохраняет макроэкономическую и финансовую стабильность благодаря умелой политике украинских властей и значительной внешней поддержке. Однако в будущем ожидается замедление темпов восстановления украинской экономики, в том числе из-за атак на энергетическую инфраструктуру страны, пояснила глава МВФ.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Георгиеву и ее команду за поддержку. Он уточнил, что выделенные средства помогают правительству страны финансировать критические расходы бюджета, социальные пособия, зарплаты врачей и учителей.