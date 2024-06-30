Россия сбросила авиабомбу на терминал «Новой почты» в Харькове. Один человек погиб, есть пострадавшие

Обновление. По последним данным, в результате удара по Харькову погиб один человек и девять пострадали, заявил глава Харьковской области Олег Синегубов.

Российские войска днем 30 июня атаковали Харьков, сбросив на город авиационную бомбу, сообщил глава государственной администрации Харьковской области Олег Синегубов.

По его словам, загорелось нежилое гражданское здание. Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, авиабомба упала почти в центре города, попав в гражданское предприятие. Синегубов рассказал, что зафиксировано попадание в терминал «Новой почты», в автопарк. На предприятии, попавшем под обстрел, загорелись автомобили, рассказал Терехов. Огнем уничтожено восемь машин.

В соцсетях появились видео, снятые, как утверждается, после атаки на Харьков, на записях виден густой черный дым, поднимающийся в небо. Вскоре пожар, возникший на месте обстрела, локализовали.

При обстреле Харькова погиб один человек, сообщил мэр города. По последним данным, пострадали восемь человек, рассказал Олег Синегубов. По его словам, среди пострадавших — восьмимесячный младенец.

На месте обстрела в Харькове могут находиться еще девять человек, сейчас их ищут, рассказал «Суспільне» глава областной администрации.

Российское агентство РИА Новости сообщило после удара по Харькову, что, по данным представителя «николаевского подполья» Сергея Лебедева, под обстрел якобы попала базу батальона «Кракен» в пригороде Харькова, в районе Основянского озера. Независимых подтверждений этой информации нет.

В Минобороны РФ не комментировали удар по Харькову.

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