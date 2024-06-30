Война Восемьсот пятьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 29 июня читайте здесь.
Украинский фотограф Максим Дондюк начал снимать войну в Донбассе еще в 2014 году. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он сотрудничал с крупнейшими мировыми изданиями — например, The New York Times, Der Spiegel и The New Yorker. Именно Дондюк запечатлел Владимира Зеленского для Time, когда журнал выбрал президента Украины человеком 2022 года. Но сейчас фотограф не может попасть на фронт из-за конфликтов с украинскими властями: в Киеве недовольны тем, как именно Дондюк рассказывает о происходящем в зоне боевых действий. Спецкор «Медузы» Лилия Яппарова поговорила с фотографом о военной цензуре в Украине — и о том, что он пережил, документируя войну.
Два ребенка получили ранения в городе Ясиноватая в результате обстрела, сообщил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
По его словам, город обстреляли из системы залпового огня HIMARS. Пушилин обвинил в обстреле Киев. Дети получили ранения средней степени тяжести. Поврежден жилой дом.
Всего, заявил Пушилин, с утра 30 июня ВСУ семь раз атаковали территории самопровозглашенной ДНР.
Сводка Генштаба ВСУ. Главное о ситуации на фронте к 10:00
- За минувшие сутки произошло 138 боевых столкновений. Войска РФ нанесли по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины два ракетных и 48 авиационных ударов, а также совершили почти 3500 обстрелов.
- ВСУ за сутки поразили пункт управления, склад горюче-смазочных материалов и четыре района сосредоточения личного состава противника.
- 30 июня произошло уже 47 боевых столкновений. Войска РФ нанесли восемь авиационных ударов и 38 ударов дронами-камикадзе, совершили 667 обстрелов позиций ВСУ.
- На краматорском направлении ВСУ сдерживают три атаки противника в районе Ивановского и Часова Яра. Еще одна атака россиян был отражена.
- На торецком направлении армия РФ безуспешно пыталась улучшить свое положение в районах Северного и Южного.
- На покровском направлении ВСУ отразили 10 из 15 атак противника. Пять боев в районах Прогресса, Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеньевки и Новоселовки Первой продолжаются.
- На кураховском направлении ВСУ отразили восемь из 10 атак россиян. Еще два боя продолжаются.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Всего за минувшие сутки войска РФ обстреляли территории восьми украинских областей, сообщил медиацентр Минобороны Украины.
Из разных видов вооружения, включая минометы, танки и артиллерию, были атакованы 106 населенных пунктов и 181 объект инфраструктуры.
Ситуация в регионах Украины
- За минувшие сутки войска РФ обстреляли 24 населенных пункта Херсонской области, включая Херсон. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Повреждены два многоэтажных здания, 11 частных домов, здание магазина, гараж и автомобили.
- В Харьковской области под обстрелы попали семь населенных пунктов. Четыре человека получили ранения. Повреждены частные жилые дома, гараж, хозяйственная постройка, здание предприятия, помещение фермерского хозяйства и магазин.
- За сутки в результате атак войск РФ погибли восемь жителей Донецкой области: три в Заречном, по одному в Нью-Йорке, Кураховке, Константиновке, Северном и Славянске. Еще 14 человек в области за сутки получили ранения. Всего за сутки российские военные 32 раза обстреляли населенные пункты области. Повреждены жилые дома, административные здания, инфраструктурные объекты, автомобили. С линии фронта эвакуированы 313 человек, в том числе 24 ребенка.
- Ночью и утром 30 июня армия России совершила семь обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 29 взрывов. Под обстрелы попали Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Шалыгинская общины. О пострадавших не сообщается.
- Российские военные вечером 29 июня атаковали беспилотниками Никопольский район Днепропетровской области, в том числе Никополь и Мировскую общину. Повреждены частный дом и хозяйственная постройка. Утром 30 июня войска РФ атаковали с помощью дрона Покровскую общину и обстреляли из артиллерии Марганецкую общину. Люди не пострадали.
Мирная жительница Грайворона пострадали при атаке беспилотника в городе, сообщил губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, дрон сбросил взрывное устройство на автомобиль, припаркованный возле многоквартирных домов.
Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением ноги. В результате атаки один автомобиль сгорел полностью, второй — частично, в трех квартирах одного из многоквартирных домов выбиты окна. Информация о последствиях уточняется.
12 человек, раненых в результате удара российских военных по Вольнянску Запорожской области, находятся в больницах, рассказал глава региона Иван Федоров.
Пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями, контузиями, переломами и травматическими ампутациями. Состояние шестерых пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
Большинство пострадавших при обстреле уже получили помощь врачей и лечатся дома. Среди раненых — беременная женщина и девять детей, добавил Федоров.
- 29 июня войска РФ нанесли удар двумя ракетами по центру Вольнянска. Погибли семь человек, еще 36 пострадали. В результате атаки были повреждены объект критической инфраструктуры, магазин и жилые здания. 30 июня в Запорожской области объявили траур по погибшим.
Четыре сотрудника МЧС получили ранения при обстреле аннексированного РФ Донецка, сообщает МЧС России.
Пострадавшие, по данным ведомства, тушили пожар, который начался в Петровском районе города после предыдущего обстрела. После удара они сами добрались до больницы. В результате обстрела поврежден автомобиль МЧС.
Назначенный РФ мэр Донецка Алексей Кулемзин утверждает, что украинские военные с утра 30 июня обстреливают Куйбышевский и Петровский районы города из артиллерии. При обстреле города вечером 29 июня, заявил Кулемзин, четыре человека получили ранения, одна мирная жительница погибла.
30 июня в Запорожской области объявили днем траура из-за погибших и пострадавших при ударе по Вольнянску
Как ранее сообщали в МВД Украины, российские войска 29 июня ударили по центру города Вольнянск в Запорожской области.
По данным офиса генерального прокурора Украины, войска РФ ударили по городу двумя ракетами. В результате атаки были повреждены объект критической инфраструктуры, магазин и жилые здания, сообщал глава областной военной администрации Иван Федоров.
По последним данным, в результате обстрела погибли семь человек, в том числе трое детей. Пострадали 36 человек, из которых девять — дети. Поисково-спасательные работы завершены.
В Минобороны РФ заявили, что за ночь более 30 беспилотников атаковали шесть регионов России. В Липецке под обстрел попала промышленная зона
По данным российского военного ведомства, силы ПВО сбили 15 дронов в Курской области, девять — в Липецкой, по четыре — в Воронежской и Брянской областях, а также по два — в Орловской и Белгородской областях.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что девять беспилотников сбили над промышленной зоной Липецка. «На месте падения обломков сейчас продолжают работать сотрудники спецслужб. Жертв нет», — заявил глава региона. По его словам, один из фрагментов упал на крышу жилого дома в частном секторе, никто не пострадал.
В Белгородской области, по заявлению губернатора Вячеслава Гладкова, «два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне». По словам Гладкова, в двух квартирах выбиты окна, осколками посечен один автомобиль.
В Курской области под удар беспилотников попало село Гнилое в Тимском районе, сообщил глава региона Алексей Смирнов. По его словам, в селе упали обломки украинского беспилотника, никто из жителей не пострадал, повреждены крыши, заборы и окна в трех домах. Также из-за обломков дрона выбиты окна и посечен фасад в местной школе.
В Брянской и Воронежской областях, как заявили власти регионов, пострадавших и разрушений нет.
Здравствуйте. Начинается 858-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.