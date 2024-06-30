Война Восемьсот пятьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»

Четыре сотрудника МЧС получили ранения при обстреле аннексированного РФ Донецка, сообщает МЧС России.

Пострадавшие, по данным ведомства, тушили пожар, который начался в Петровском районе города после предыдущего обстрела. После удара они сами добрались до больницы. В результате обстрела поврежден автомобиль МЧС.

Назначенный РФ мэр Донецка Алексей Кулемзин утверждает, что украинские военные с утра 30 июня обстреливают Куйбышевский и Петровский районы города из артиллерии. При обстреле города вечером 29 июня, заявил Кулемзин, четыре человека получили ранения, одна мирная жительница погибла.