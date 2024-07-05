Владимира Кара-Мурзу перевели в тюремную больницу. Адвокатов к нему не пустили

Политика Владимира Кара-Мурзу, отбывающего срок в колонии строгого режима в Омске, отправили в тюремную больницу, сообщила жена политика Евгения Кара-Мурза в соцсети X.

Приехавшим из Москвы адвокатам Кара-Мурзы, рассказала она, пять часов не сообщали, где находится политик, заставив ждать в колонии. Когда адвокаты все-таки приехали в больницу, увидеться с Кара-Мурзой им не дали.

Адвокатов, пишет Евгения Кара-Мурза, просили ждать, обещая пустить к подзащитному, а потом сообщили, что рабочий день закончился. «В субботу и воскресенье в исправительных учреждениях выходной», — сообщила жена политика.

«Таким образом, адвокаты так и не смогли увидеться с Владимиром и убедиться, что с ним все в порядке», — подчеркнула она.

В апреле 2023 года Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам лишения свободы по обвинениям в «госизмене», распространении «фейков» про российскую армию и осуществлении деятельности «нежелательной» организации. Его жена Евгения и адвокат Вадим Прохоров рассказывали, что в заключении у политика сильно ухудшилось здоровье. В частности, адвокат говорил, что у Кара-Мурзы , причиной которой стало «двойное сильнейшее отравление неизвестными токсинами — в мае 2015 и в феврале 2017 года».

19 июня адвокат Вадим Прохоров сообщил, что Кара-Мурзу перевели в помещение камерного типа (ПКТ) на шесть месяцев — максимально возможный срок. «Данные условия отбывания наказания являются пыточными и несут реальный риск для здоровья и жизни», — подчеркивал Прохоров.

Читайте также

«Перемены в России гораздо ближе, чем кажется» В 2023 году Владимира Кара-Мурзу посадили на 25 лет в тюрьму — ни за что. Вот его интервью. Возможно, оно поддержит и утешит кого-то из вас

Читайте также

«Перемены в России гораздо ближе, чем кажется» В 2023 году Владимира Кара-Мурзу посадили на 25 лет в тюрьму — ни за что. Вот его интервью. Возможно, оно поддержит и утешит кого-то из вас