Владимира Кара-Мурзу перевели в помещение камерного типа в колонии. Днем ранее так же поступили с Ильей Яшиным

Политика Владимира Кара-Мурзу, отбывающего срок в колонии строгого режима в Омске, перевели в помещение камерного типа (ПКТ). Об этом сообщил бывший адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров.

На этот раз формальным поводом для вынесения дополнительного наказания политзаключенному, лишенному свободы в сибирской колонии строгого режима за открытую оппозиционную и журналистскую деятельность, послужило то, что Владимир Кара-Мурза в течение нескольких секунд держал руки не за спиной — когда подошел к месту, куда по внутренним правилам было необходимо положить шапку.

По данным Прохорова, Кара-Мурзу перевели в ПКТ на шесть месяцев (это максимально возможный срок).

«Для Владимира Кара-Мурзы, получившего тяжелейшее заболевание в результате двух покушений ФСБшников на его жизнь, данные условия отбывания наказания являются пыточными и несут реальный риск для здоровья и жизни», — подчеркнул Прохоров. Он добавил, что адвокаты будут обжаловать это решение.

Кара-Мурза отбывает 25-летний срок лишения свободы. В апреле 2023 года его признали виновным по статьям о государственной измене, осуществлении деятельности «нежелательной организации» и о распространении «фейков» про российскую армию. Кара-Мурза не признал вину и назвал свое преследование политически мотивированным.

Накануне стало известно о том, что в ПКТ перевели другого политзаключенного — Илью Яшина. До этого он почти месяц провел в ШИЗО. Политик приговорен к восьми с половиной годам по статье о распространении «фейков» про армию.

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