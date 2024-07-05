«Я буду полезнее на войне». Украинские заключенные готовятся к службе в ВСУ Восемьсот шестьдесят второй день войны. Фотографии

Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Путин заявил, что прекращение огня в Украине невозможно до начала мирных переговоров.

Чехия больше не признает российские паспорта без биометрии.

Полковника Артема Городилова арестовали по делу о мошенничестве. Его считают ответственным за убийства мирных жителей в Буче.

В Белгородской области украинские дроны атаковали автомобиль. Пострадали четыре человека, в том числе 12-летняя девочка.

В ночь на 4 июля 22 российских дрона атаковали Украину. ВСУ сообщили, что сбили 21 дрон.

Такер Карлсон анонсировал интервью Зеленского. Пресс-секретарь президента Украины это отрицает.

ВСУ подтвердили потерю района Новый в Часовом Яре.

Украинских заключенных рекрутируют в ВСУ

В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, дающий возможность осужденным за нетяжкие преступления поступать на военную службу. Заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая в интервью Associated Press в начале июля сообщила, что уже около 3000 осужденных вышли из колоний, чтобы служить в армии. Всего, по оценкам Минюста, к военной службе потенциально можно направить до 27 тысяч отбывающих наказание в колониях. По словам Высоцкой, многие заключенные «хотят вернуться домой героем, а не возвращаться домой из тюрьмы». В украинские колонии приезжают рекрутеры, призывающие заключенных идти на военную службу. Фотографии ниже были сделаны во время визита рекрутеров в одну из колоний в Днепропетровской области.

Заключенные во дворе колонии в Днепропетровской области во время визита рекрутеров Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Обед в столовой колонии Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Один из заключенных колонии в Днепропетровской области работает на местном производстве Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Заключенные слушают сержанта, рассказывающего им о службе в армии. «Вы можете положить этому конец и начать новую жизнь», — цитирует AP его обращение. «Главное — это твоя воля, потому что ты собираешься защищать родину. Вы не добьетесь успеха на 50%, вы должны отдать 100% себя, даже 150%», — подчеркивал сержант из 7-го отдельного батальон «Арей», обращаясь к заключенным Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Осужденные, согласившиеся пойти на военную службу, проходят базовую подготовку в лагерях, где учатся обращаться с оружием и приобретают другие боевые навыки Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

После проведенных в колонии месяцев, признался AP Михаил — один из осужденных, поступивших на военную службу, — справиться с нагрузками на полигоне нелегко Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA «Я буду более полезен на войне», — считает Михаил, добавляя, что дома его ждет семья, дети и родители Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Некоторые заключенные, пишет AP, не готовы прямо сейчас идти на военную службу, но собираются защищать страну после того, как выйдут на свободу. Владимир — один из тех, кто собирается так поступить. Он объяснил свой выбор тем, что в рамках программы условно-досрочного освобождения, по которой осужденные выходят из колоний для военной службы, у них фактически нет отпусков Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Украинское подразделение ПВО в Донецкой области

Войска РФ ежедневно атакуют территорию Украины дронами типа «Шахед». Беспилотники, в том числе FPV-дроны, позволяющие операторам наблюдать за происходящим в прямом эфире, используются для разведки, а также могут нести взрывчатку и наносить непосредственный урон противнику. В Донецкой области уничтожением российских БПЛА занимается в числе прочих специальное подразделение 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. Работа его бойцов на этих фотографиях.

Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады используют спаренную зенитную установку ЗУ-23-2 Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

Для ЗУ-23-2 нужны 23-миллиметровые снаряды Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

Эта зенитная установка была разработана в СССР и впервые принята на вооружение Советской армии в 1960 году Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

ЗУ-23-2 производили не только в СССР, но и в Чехословакии, Болгарии, Египте, Финляндии и ряде других стран Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

Реабилитация раненых украинцев в Львовской области

Помощь украинцам, получившим ранения и увечья на войне, — одна из приоритетных задач как для властей страны, так и для волонтерских и благотворительных организаций. В Винниках, недалеко от Львова, в 2023 году был открыт первый центр реабилитации и протезирования Superhumans. Летом 2024 года прошла презентация нового корпуса львовского центра Superhumans площадью 10 тысяч квадратных метров с современным оборудованием. В ближайшие годы Superhumans собирается открыть еще пять центров в разных городах Украины: Харькове, Николаеве, Виннице, Ровно и Днепре. Работа центра финансируется донорами и партнерами, для пациентов все услуги клиники бесплатны.

Libkos / Getty Images

Libkos / Getty Images

Libkos / Getty Images

Libkos / Getty Images

Главные фотографии предыдущего — восемьсот шестьдесят первого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.