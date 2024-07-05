«Я буду полезнее на войне». Украинские заключенные готовятся к службе в ВСУ Восемьсот шестьдесят второй день войны. Фотографии
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Путин заявил, что прекращение огня в Украине невозможно до начала мирных переговоров.
- Чехия больше не признает российские паспорта без биометрии.
- Полковника Артема Городилова арестовали по делу о мошенничестве. Его считают ответственным за убийства мирных жителей в Буче.
- В Белгородской области украинские дроны атаковали автомобиль. Пострадали четыре человека, в том числе 12-летняя девочка.
- В ночь на 4 июля 22 российских дрона атаковали Украину. ВСУ сообщили, что сбили 21 дрон.
- Такер Карлсон анонсировал интервью Зеленского. Пресс-секретарь президента Украины это отрицает.
- ВСУ подтвердили потерю района Новый в Часовом Яре.
Украинских заключенных рекрутируют в ВСУ
В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, дающий возможность осужденным за нетяжкие преступления поступать на военную службу. Заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая в интервью Associated Press в начале июля сообщила, что уже около 3000 осужденных вышли из колоний, чтобы служить в армии. Всего, по оценкам Минюста, к военной службе потенциально можно направить до 27 тысяч отбывающих наказание в колониях. По словам Высоцкой, многие заключенные «хотят вернуться домой героем, а не возвращаться домой из тюрьмы». В украинские колонии приезжают рекрутеры, призывающие заключенных идти на военную службу. Фотографии ниже были сделаны во время визита рекрутеров в одну из колоний в Днепропетровской области.
Украинское подразделение ПВО в Донецкой области
Войска РФ ежедневно атакуют территорию Украины дронами типа «Шахед». Беспилотники, в том числе FPV-дроны, позволяющие операторам наблюдать за происходящим в прямом эфире, используются для разведки, а также могут нести взрывчатку и наносить непосредственный урон противнику. В Донецкой области уничтожением российских БПЛА занимается в числе прочих специальное подразделение 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. Работа его бойцов на этих фотографиях.
Реабилитация раненых украинцев в Львовской области
Помощь украинцам, получившим ранения и увечья на войне, — одна из приоритетных задач как для властей страны, так и для волонтерских и благотворительных организаций. В Винниках, недалеко от Львова, в 2023 году был открыт первый центр реабилитации и протезирования Superhumans. Летом 2024 года прошла презентация нового корпуса львовского центра Superhumans площадью 10 тысяч квадратных метров с современным оборудованием. В ближайшие годы Superhumans собирается открыть еще пять центров в разных городах Украины: Харькове, Николаеве, Виннице, Ровно и Днепре. Работа центра финансируется донорами и партнерами, для пациентов все услуги клиники бесплатны.
Главные фотографии предыдущего — восемьсот шестьдесят первого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.