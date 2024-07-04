Войска РФ нанесли удар дронами по Украине. В Черниговской области 6000 человек остались без электричества

Российские войска в ночь на 4 июля нанесли удар по территории Украины дронами типа «Шахед-131/136». Всего из Курской области, заявило командование Воздушных сил ВСУ, было запущено 22 беспилотника, 21 из них удалось сбить над Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областями.

Городская военная администрация Киевской области объявила, что беспилотники пытались атаковать столицу Украины «волнами и с разных направлений». Все дроны силам ПВО удалось сбить на подлете к Киеву, подчеркивается в сообщении, пострадавших и разрушений в столице Украины нет.

Власти Черниговской области, в свою очередь, заявили, что один из российских «шахедов» поразил инфраструктурный объект. «На данный момент без электроснабжения остаются 5963 потребителя. Энергетики работают над восстановлением [электроснабжения]», — написал в своем телеграм канала глава региона Вячеслав Чаус. Он добавил, что воздушная тревога в области продолжалась более пяти часов.

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