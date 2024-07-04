Война Восемьсот шестьдесят второй день. Онлайн «Медузы»

ВСУ подтвердили потерю района Новый в Часовом Яре

Украинские войска подтвердили выход из микрорайона Новый (он же район Канал) в Часовом Яре. Об этом сообщил представитель группировки ВСУ «Хортица» Назад Волошин.

«Позиции наших защитников были разрушены, и командованием было принято решение отойти на более защищенные и подготовленные позиции», — сказал он, добавив, что микрорайон было нецелесообразно удерживать из-за риска больших потерь.

Минобороны России сообщало о захвате района днем 3 июля.

Район Новый находится к востоку от канала Северский Донец — Донбасс. Бои за него продолжались последние несколько недель. Большая часть Часова Яра находится к западу от канала.

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