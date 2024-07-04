Война Восемьсот шестьдесят второй день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 3 июля читайте здесь.
Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали с помощью беспилотников три автомобиля. На участке автодороги Борисовка-Байцуры дрон сбросил на две машины взрывное устройство. В результате пострадали четверо мирных жителей — двое мужчин, женщина и 12-летний ребенок. Их доставили в больницу.
Еще один дрон атаковал грузовой автомобиль. Водитель не пострадал.
ВСУ подтвердили потерю района Новый в Часовом Яре
Украинские войска подтвердили выход из микрорайона Новый (он же район Канал) в Часовом Яре. Об этом сообщил представитель группировки ВСУ «Хортица» Назад Волошин.
«Позиции наших защитников были разрушены, и командованием было принято решение отойти на более защищенные и подготовленные позиции», — сказал он, добавив, что микрорайон было нецелесообразно удерживать из-за риска больших потерь.
Минобороны России сообщало о захвате района днем 3 июля.
Район Новый находится к востоку от канала Северский Донец — Донбасс. Бои за него продолжались последние несколько недель. Большая часть Часова Яра находится к западу от канала.
В Днепре число погибших в результате обстрела увеличилось до шести
В Днепре в больнице умерла 60-летняя женщина, которая получила ранения во время обстрела города 3 июля. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.
- Российские войска обстреляли Днепр ракетами и дронами 3 июля. Сообщалось о пяти погибших и более 50 пострадавших.
Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что ВСУ атаковали Белгород беспилотником, который упал в спальном районе на проезжую часть. По его словам, пострадавших нет.
Такер Карлсон анонсировал интервью Зеленского
Американский журналист Такер Карлсон объявил, что рассчитывает в ближайшее время взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского.
«Похоже, мы получили интервью Зеленского», — написал Такер Карлсон в соцсети X (ранее Twitter). Он отметил, что два года пытался договориться о разговоре с президентом Украины — «особенно интенсивно после февральского интервью Путина».
Свою цель Такер Карлсон видит в том, чтобы «донести до американцев столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире». «Мы надеемся, что это произойдет скоро», — заявил он.
В Ставропольском крае упали два беспилотника. Минобороны РФ отчиталось о четырех сбитых дронах
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что утром 4 июля в селе Московской Изобильненского округа упали два беспилотника.
«Инфраструктура не пострадала. Все системы работают в обычном режиме. Прошу сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — заявил он.
О работе ПВО он не сообщил.
Минобороны РФ в своей сводке не упоминает Ставропольский край. В сообщении ведомства говорится, что за ночь силы ПВО сбили два украинских дрона над Брянской областью, один — над Белгородской и один — над Тамбовской.
Зеленский не исключил, что Путина пригласят на следующий саммит мира
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что президент РФ Владимир Путин может быть приглашен на следующий саммит мира, организуемый Украиной. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.
По его мнению, если России и Украине удастся найти способ сесть за стол переговоров, он не ждет, что Путин будет в них участвовать «в ближайшее время», поскольку считает, что российский президент «слишком напуган, чтобы приехать».
По мнению Зеленского, для того чтобы война «закончилась справедливо для Украины и всего мира», США и Китай должны «отбросить разногласия» и вместе выступить как посредники. Зеленский отметил, что Китай должен сыграть «серьезную роль» в урегулировании войны, поскольку Россия сильно зависит от китайского экспортного рынка.
В ВСУ сообщили, что сбили за ночь 21 российский беспилотник
В ночь на 4 июля российские войска запустили по территории Украины 22 беспилотника типа «Шахед», средства ПВО сбили 21 дрон. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Дроны сбили в пределах Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областей.
Глава Киевской областной администрации Сергей Попко рассказал, что Киев дроны атаковали «волнами и с разных направлений». По его словам, благодаря работе ПВО ни один беспилотник не долетел до украинской столицы.
В Черниговской области беспилотник попал в объект инфраструктуры, почти шесть тысяч человек остались без электричества. Об этом сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус.
Он добавил, что воздушная тревога в области продолжалась сегодня ночью более пяти часов.
Здравствуйте. Начинается 862-й день полномасштабного вторжения войск России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что вы с нами.