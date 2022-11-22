Российские пранкеры от лица Макрона позвонили президенту Польши в ночь после падения ракеты у границы с Украиной. Он сказал, что не хочет войны с Россией

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Chris J. Ratcliffe / Bloomberg / Getty Images

Канцелярия президента Польши Анджея Дуды подтвердила, что после на границе с Украиной, произошедшего 15 ноября, с главой государства связался некий человек, который представился президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Офис Дуды сообщил об этом в твиттере спустя час после того, как российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали в ютьюбе ролик «Пранк с президентом Польши Анджеем Дудой».

Пранкеры сообщили, что позвонили Дуде ночью после того, как в Пшеводуве упала ракета. В канцелярии президента Польши рассказали, что человек, выдававший себя за Эммануэля Макрона, позвонил «во время непрекращавшихся телефонных разговоров с главами государств и правительств».

На записи пранка продолжительностью семь с половиной минут Дуда говорит по-английски с человеком, который также говорит по-английски и пытается имитировать французский акцент. Во время беседы Дуда сказал, что «очень осторожен» и не обвиняет в случившемся Россию:

Эммануэль, поверьте мне, я очень осторожен. Я не обвиняю русских. Эммануэль, вы знаете, что это война, и я думаю, что обе стороны будут обвинять друг друга. <…> Я не хочу войны с Россией, и поверьте мне, я очень осторожен, очень осторожен.

Пранк с президентом Польши Анджеем Дудой Stars Save the Earth

В офисе президента Польши отметили, что во время разговора Анджей Дуда понял «по необычной манере поведения звонившего», что его, возможно, пытаются обмануть, и завершил разговор. Канцелярия президента Польши начала расследование в сотрудничестве с другими службами.

Как отмечает Reuters, это второй раз за последние годы, когда пранкеры из России дозвонились до Анджея Дуды. В 2020 году они позвонили ему от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В прошлом пранкеры среди многих других обманывали Эммануэля Макрона, британского певца Элтона Джона и бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Пранкеров Вована и Лексуса подозревают в работе на ФСБ России, они это отрицают.

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