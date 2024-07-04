Путин: прекращения огня не будет до начала переговоров с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что прекращение огня на войне с Украиной невозможно до начала переговоров и достижения четких договоренностей с Киевом. Соответствующее заявление Путин сделал во время общения с журналистами в Астане, запись опубликовал ТАСС.

По словам президента, Россия не может согласиться на прекращение огня, поскольку не уверена в ответных действиях Украины. «Нам нельзя допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня, чтобы довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что для достижения перемирия Украина должна предпринять «такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были приемлемыми для России».

Путин также заявил, что в 2022 году «был такой эпизод», когда российские войска, находившиеся под Киевом, прекратили боевые действия «по просьбе со стороны западных партнеров», однако ответных шагов со стороны Украины не последовало.

По словам президента, на Западе это объяснили тем, что в Киеве «не могут контролировать все свои вооруженные формирования, потому что там якобы есть такие, которые не подчиняются центральным властям». Также он напомнил про отвод войск из-под Киева, после которого Россия «опять столкнулась с обманом».

«И так было неоднократно. Поэтому просто сейчас взять и объявить о прекращении огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, мы просто не можем», — резюмировал Путин.

В середине июня Владимир Путин, выступая перед руководством МИД РФ, заявил, что Россия готова прекратить боевые действия в Украине при выполнении нескольких условий. Среди них: Украина должна начать полный вывод войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также официально заявить об отказе от планов по вступлению в НАТО. Кроме того, Украина, по мнению Путина, должна признать статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ, а Запад — снять санкции с России.

Владимир Зеленский назвал условия Путина по прекращению боевых действий и началу мирных переговоров «ультиматумом, которому нельзя доверять». «Это то же самое, что делал Гитлер, когда говорил: „Отдайте мне часть Чехословакии, и на этом все закончится“. Но нет, это ложь. Мы не должны доверять этим сообщениям, потому что Путин идет тем же путем», — говорил Зеленский.

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