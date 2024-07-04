Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Минобороны РФ объявило, что захватило район «Новый» в Часовом Яре. Украинские военные считают, что потеря города «стала ближе».

«Росатом» заявил, что украинские дроны атаковали подстанцию в Энергодаре. Пострадали восемь человек.

Страны НАТО договорились выделить Украине 40 миллиардов евро в 2025 году, но отказались от многолетней поддержки Киева.

Россия атаковала Днепр ракетами и дронами. Пять человек погибли и более 50 пострадали. Вероятно, целью атаки стал завод «Южмаш».

МВД объявило в розыск учительницу из Подмосковья, которая рассказала ученикам о преступлениях армии РФ в Буче.

Bloomberg: Россия и Китай разрабатывают дроны, аналогичные «Шахедам».

В Новороссийске сообщили об атаке морских дронов. Власти временно закрыли вход на пляж.

Politico: Трамп «обдумывает» план, согласно которому НАТО может начать договариваться с Путиным.

Обстрел Днепра

Российские войска 3 июля нанесли удар по Днепру ракетами и беспилотниками. Пострадали более 50 человек, шесть человек, по данным на утро 4 июля, погибли, сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак. 4 июля в области объявлено днем траура по погибшим.

В результате российского ракетного удара был поврежден торговый центр Apollo в Днепре. 29 декабря 2023 года в этот ТЦ уже попадала российская ракета, напоминает «Интерфакс-Украина». Тогда был поврежден фасад здания Администрация Днепропетровской области / AFP / Scanpix / LETA

Mykola Miakshykov / Ukrinform / ZUMA Press Wire Администрация Днепропетровской области / AFP / Scanpix / LETA

«Последние несколько недель враг совсем взбесился и чуть ли не ежедневно бомбит Днепр», — написал в своем телеграм-канале мэр города Борис Филатов. «Каждый раз, когда я приезжаю на место таких „прилетов“, то общаюсь с огромным количеством людей. И вижу, что все работают как единый механизм: полиция, спасатели, врачи действуют бок о бок. За что каждому и каждой из них огромная благодарность», — подчеркнул он Администрация Днепропетровской области / Anadolu / Getty Images

Особо глава Днепра отметил работу по ликвидации последствий обстрела, которую выполняют сотрудники коммунальных служб. «Люди — „муравьи“, которых выделяют из толпы затертые оранжевые жилеты. Скромные женщины со сгоревшими от городского солнца шеями и руками. Усталые мужчины, которых не удивишь ни одной работой. Пока еще раздается [воздушная] тревога, они уже приступают к работе. Собирают обломки и подметают битое стекло — осторожно обходя всех вокруг. В такие мгновения ты очень четко понимаешь, как много они несут на своих плечах», — написал Филатов Администрация Днепропетровской области / AFP / Scanpix / LETA

В результате российского удара по Днепру были выбиты окна в двух школах и трех детских садах, в здание, где размещается отделение реанимации детской больницы, попал осколок, в другой больнице загорелось помещение архива, сообщил мэр города. Президент Украины Владимир Зеленский, говоря об очередном ударе по Днепру, подчеркнул , что «российский террор могут остановить только две вещи — современные системы ПВО и дальнобойность нашего оружия» Администрация Днепропетровской области / AFP / Scanpix / LETA

Бойцы ВСУ в Донецкой области

Российская армия начала новую операцию под Донецком: крупные силы, ранее задействованные на соседнем авдеевском фронте, перешли в наступление на город Торецк (бывший Дзержинск), писала «Медуза» в свежей сводке о главных событиях на фронте. Бойцы ВСУ держат оборону в Донецкой области, сдерживая попытки наступления российских войск. На вооружении у украинских военных стоят, в числе прочей техники, БТР М113, которые передали им западные союзники.

Бойцы ВСУ рядом с БТР M113 перед отправкой на передовую в Донецкой области Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

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Помимо двух членов экипажа, M113 может принять на борт десант из 11 человек Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

США, как стало известно в начале июня, собираются передать Украине в рамках нового пакета помощи еще не менее 200 БТР M113 Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Бронетранспортер M113 — одна из самых распространенных боевых машин в мире. C 1960-х годов, когда началось серийное производство этих БТР, было выпущено около 80 тысяч таких бронемашин разных модификаций Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Операторы дронов российской армии в Херсонской области

Активное использование разных типов дронов обеими сторонами — одна из главных отличительных особенностей данного этапа войны в Украине. Беспилотники, в том числе FPV-дроны, позволяющие операторам в прямом эфире наблюдать за происходящим, применяют как украинские, так и российские войска. Дроны могут как вести разведку, так и сбрасывать взрывчатку, нанося непосредственный урон противнику. На снимках ниже операторы дронов ВС РФ в Херсонской области.

Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

Обстрел Белгорода

Власти Белгородской области, граничащей с Украиной, ежедневно сообщают об обстрелах приграничной территории, в которых они обвиняют ВСУ, а также об атаках украинских дронов. 3 июля глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что на подлете к Белгороду и непосредственно над городом средствами ПВО были сбиты «несколько воздушных целей». Осколки попали в здание станции технического обслуживания. Начался пожар на складе, где хранились шины. Людям удалось оперативно покинуть здание, заявил Гладков, добавив, что никто не пострадал.

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Обстрел Донецка

Администрация Донецка, находящегося под контролем ДНР, регулярно обвиняет украинских военных в обстрелах города. Чаще всего сообщается об обстрелах Петровского района — западной окраины Донецка, самой отдаленной от центра части города. 3 июля, заявила администрация Донецка, в Петровском районе из-за обстрела осколочные ранения получили два человека.

Разрушенный супермаркет в Донецке. 3 июля 2024 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Торговый зал супермаркета в Донецке после обстрела, в котором власти ДНР обвиняют украинских военных. 3 июля 2024 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Спасатели в разрушенном супермаркете в Донецке. 3 июля 2024 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — восемьсот шестидесятого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.