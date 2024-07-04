В Днепре при ракетном ударе погибли шесть человек, 50 ранены. В Донецкой области новое наступление российской армии — бойцы ВСУ готовятся его встретить Восемьсот шестьдесят первый день войны. Фотографии
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Минобороны РФ объявило, что захватило район «Новый» в Часовом Яре. Украинские военные считают, что потеря города «стала ближе».
- «Росатом» заявил, что украинские дроны атаковали подстанцию в Энергодаре. Пострадали восемь человек.
- Страны НАТО договорились выделить Украине 40 миллиардов евро в 2025 году, но отказались от многолетней поддержки Киева.
- Россия атаковала Днепр ракетами и дронами. Пять человек погибли и более 50 пострадали. Вероятно, целью атаки стал завод «Южмаш».
- МВД объявило в розыск учительницу из Подмосковья, которая рассказала ученикам о преступлениях армии РФ в Буче.
- Bloomberg: Россия и Китай разрабатывают дроны, аналогичные «Шахедам».
- В Новороссийске сообщили об атаке морских дронов. Власти временно закрыли вход на пляж.
- Politico: Трамп «обдумывает» план, согласно которому НАТО может начать договариваться с Путиным.
Обстрел Днепра
Российские войска 3 июля нанесли удар по Днепру ракетами и беспилотниками. Пострадали более 50 человек, шесть человек, по данным на утро 4 июля, погибли, сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак. 4 июля в области объявлено днем траура по погибшим.
Бойцы ВСУ в Донецкой области
Российская армия начала новую операцию под Донецком: крупные силы, ранее задействованные на соседнем авдеевском фронте, перешли в наступление на город Торецк (бывший Дзержинск), писала «Медуза» в свежей сводке о главных событиях на фронте. Бойцы ВСУ держат оборону в Донецкой области, сдерживая попытки наступления российских войск. На вооружении у украинских военных стоят, в числе прочей техники, БТР М113, которые передали им западные союзники.
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Операторы дронов российской армии в Херсонской области
Активное использование разных типов дронов обеими сторонами — одна из главных отличительных особенностей данного этапа войны в Украине. Беспилотники, в том числе FPV-дроны, позволяющие операторам в прямом эфире наблюдать за происходящим, применяют как украинские, так и российские войска. Дроны могут как вести разведку, так и сбрасывать взрывчатку, нанося непосредственный урон противнику. На снимках ниже операторы дронов ВС РФ в Херсонской области.
Обстрел Белгорода
Власти Белгородской области, граничащей с Украиной, ежедневно сообщают об обстрелах приграничной территории, в которых они обвиняют ВСУ, а также об атаках украинских дронов. 3 июля глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что на подлете к Белгороду и непосредственно над городом средствами ПВО были сбиты «несколько воздушных целей». Осколки попали в здание станции технического обслуживания. Начался пожар на складе, где хранились шины. Людям удалось оперативно покинуть здание, заявил Гладков, добавив, что никто не пострадал.
Обстрел Донецка
Администрация Донецка, находящегося под контролем ДНР, регулярно обвиняет украинских военных в обстрелах города. Чаще всего сообщается об обстрелах Петровского района — западной окраины Донецка, самой отдаленной от центра части города. 3 июля, заявила администрация Донецка, в Петровском районе из-за обстрела осколочные ранения получили два человека.
Главные фотографии предыдущего — восемьсот шестидесятого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.