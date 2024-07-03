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«Над нами летит. Боже, как страшно» Российский ракетный удар по Днепру. Видео очевидцев

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Войска РФ 3 июля нанесли удар по Днепру ракетами и дронами. Пострадали более 30 человек. Состояние двоих раненых, по данным главы Днепропетровской области Сергея Лысака, оценивается как тяжелое. Пять человек погибли, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув, что «российский террор могут остановить только две вещи — современные системы ПВО и дальнобойность нашего оружия».
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