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«Над нами летит. Боже, как страшно»
Российский ракетный удар по Днепру. Видео очевидцев
1 минута
11:53, 3 июля 2024
Войска РФ 3 июля нанесли удар по Днепру ракетами и дронами. Пострадали более 30 человек. Состояние двоих раненых,
по данным
главы Днепропетровской области Сергея Лысака, оценивается как тяжелое. Пять человек погибли, сообщил президент Украины Владимир Зеленский,
подчеркнув
, что «российский террор могут остановить только две вещи — современные системы ПВО и дальнобойность нашего оружия».
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