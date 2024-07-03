Страны НАТО договорились выделить Украине 40 миллиардов евро в 2025 году

Страны НАТО договорились выделить на военную помощь Украине 40 миллиардов евро в 2025 году, сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух западноевропейских дипломатов.

Ожидается, что лидеры стран Североатлантического альянса официально утвердят соответствующее обязательство на саммите НАТО в Вашингтоне, который пройдет 9-11 июля.

Reuters напоминает, что ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попросил союзников взять на себя долгосрочные обязательства по сохранению военной помощи Киеву. Речь шла о предоставлении примерно 40 миллиардов евро ежегодно.

Страны НАТО не поддержали это предложение, но они договорились пересмотреть взносы союзников на будущих саммитах альянса, рассказал один из дипломатов. По его словам, они также договорились в течение 2025 года подготовить два отчета, чтобы определить, какая страна и что поставляет Украине, тем самым повысив прозрачность в вопросе распределения между странами НАТО расходов на помощь Киев.

В апреле агентство Bloomberg сообщило, что Столтенберг планирует создать фонд военной помощи Украине на 100 миллиардов долларов. Предполагалось, что эта инициатива станет частью плана по созданию надежного механизма по бесперебойной помощи Украине в случае возвращения Дональда Трампа на пост президента США. В начале июня стало известно, что генсек отказался от идеи создания фонда, столкнувшись с сопротивлением со стороны некоторых членов альянса. После этого Столтенберг предложил странам НАТО взять на себя долгосрочные обязательства по предоставлению помощи Украине. Предполагалось, что взносы каждого государства будут рассчитываться, исходя из объема их ВВП.