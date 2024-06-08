Bloomberg: генсек НАТО решил отказаться от плана по созданию фонда для Украины на 100 миллиардов долларов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказывается от планов по созданию фонда военной помощи Украине, рассчитанного на пять лет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Предполагалось, что объем фонда составит 100 миллиардов долларов.

По информации собеседников издания, генсек НАТО столкнулся с сопротивлением со стороны некоторых членов альянса.

Теперь Столтенберг планирует предложить союзникам тратить не менее 40 миллиардов евро (43 миллиарда долларов) в год на летальную и нелетальную помощь помощь Украине. Источники Bloomberg отметили, что это будет соответствовать среднегодовым взносам с момента полномасштабного российского вторжения.

Предполагается, что половину этой суммы будут выделять США. НАТО определит суммы для каждой страны в зависимости от ее ВВП, говорят собеседники Bloomberg.

«Я прошу союзников взять на себя обязательства на последующие годы. Мы должны поддерживать по крайней мере такой уровень поддержки каждый год и так долго, как это необходимо», — говорил Столтенберг в конце мая после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Праге.

Новый план Столтенберга не предполагает выделение новых средств, но в НАТО рассчитывают, что он обеспечит Киеву больше предсказуемости в отношении уровня поддержки на ближайшие годы, отмечает Bloomberg.

О том, что Столтенберг предложит на саммите НАТО в июле создать фонд взносов на 100 миллиардов долларов, в апреле писал Bloomberg. Предполагалось, что эта инициатива станет частью плана по созданию надежного механизма по бесперебойной помощи Украине в случае возвращения Дональда Трампа на пост президента США. При этом Politico со ссылкой на источники сообщало, что страны альянса ожидают от генсека НАТО более детального изложения идеи по созданию фонда. Некоторых из ближайших партнеров Украины в Восточной Европе в частных беседах задавались вопросами об источниках и способе получения такой суммы.

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