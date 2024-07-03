В Новороссийске сообщили об атаке морских дронов. Власти временно закрыли вход на пляж

В ночь на 3 июля в Черном море в районе Новороссийска были уничтожены два украинских безэкипажных катера, следовавшие в направлении Новороссийска, заявили в Минобороны России.

Об отражении атаки безэкипажных катеров сообщил также глава города Андрей Кравченко. Движение в районе городской набережной от улицы Исаева до Алексино было временно ограничено. После отмены сирены воздушной тревоги Кравченко предупредил, что из-за обследования акватории бухты до 9:00 будут закрыты входы на пляжи и набережные.

Жителей Кравченко попросил воздержаться от посещения пляжных территорий, набережной и «рекреационных зон вдоль уреза воды».

Кроме того, в течение ночи несколько российских регионов были атакованы беспилотниками. Минобороны заявило, что пять дронов были уничтожены над Белгородской областью, четыре — над Брянской и один — над Московской.

Губернатор Брянской области сообщил, что два украинских беспилотника сбиты над Карачевским районом и еще по одному — над Трубчевским и Комаричским районами. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет.

Главы Белгородской и Московской областей о последствиях атак не сообщали.

В августе 2023 года безэкипажные катера пытались атаковать военно-морскую базу в районе Новороссийска. В Минобороны России заявили, что атака была отражена огнем российского флота, а глава города поблагодарил экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец».