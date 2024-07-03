В результате обстрела Днепра погибли пять человек, более 30 получили ранения. Вероятно, целью атаки был завод «Южмаш»

Обновлено. Владимир Зеленский заявил, что жертвами атаки стали пять человек.

Российские военные утром 3 июля обстреляли Днепр ракетами и дронами, сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак.

По данным властей, четыре человека погибли, 34 получили ранения. Двое находятся в тяжелом состоянии. В городе объявили 4 июля днем траура по погибшим.

В украинских и российских провоенных телеграм-каналах распространились версии, что целью атаки был завод «Южмаш», который производит ракетно-космическую технику. Об этом же пишут РИА Новости со ссылкой на местных коллаборационистов.

Российские военные никак не комментировали произошедшее.

Днепр, который находится более чем в ста километрах от линии фронта, регулярно подвергается российским атакам с воздуха. В результате последнего крупного обстрела 28 июня была разрушена девятиэтажка, один мирный житель погиб, полтора десятка пострадали.

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