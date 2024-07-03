Война Восемьсот шестьдесят первый день. Онлайн «Медузы»

Китай не откажется от усилий по урегулированию войны в Украине и привержен контактам с обеими сторонами конфликта, заявили в МИД КНР 3 июля, пишет «Интерфакс».

«Китай всегда будет стоять на стороне мира и диалога, будет поддерживать связь со всеми сторонами, в том числе Россией, и продолжит играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса», — сказала представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге.

Китайские СМИ отмечают, что так она прокомментировала заявление президента Финляндии Александра Стубба, предположившего, что официальный Пекин может решить ситуацию в Украине одним телефонным звонком.