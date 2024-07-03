Война Восемьсот шестьдесят первый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 2 июля читайте здесь.
Главные новости:
- Россия атаковала Днепр ракетами и дронами. Три человека погибли и 18 пострадали.
- В Новороссийске сообщили об атаке морских дронов. Власти временно закрыли вход на пляж.
- По данным Politico, Трамп в рамках плана по Украине обсуждает с Путиным, какую часть оккупированных территорий может сохранить Россия. Кремль это отрицает.
Китай не откажется от усилий по урегулированию войны в Украине и привержен контактам с обеими сторонами конфликта, заявили в МИД КНР 3 июля, пишет «Интерфакс».
«Китай всегда будет стоять на стороне мира и диалога, будет поддерживать связь со всеми сторонами, в том числе Россией, и продолжит играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса», — сказала представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге.
Китайские СМИ отмечают, что так она прокомментировала заявление президента Финляндии Александра Стубба, предположившего, что официальный Пекин может решить ситуацию в Украине одним телефонным звонком.
Два человека погибли и один ранен при атаке украинских дронов на хлебопекарню в Алешках (Олешках) в Херсонской области, сообщил утром 3 июля назначенный Россией глава аннексированного региона Владимир Сальдо.
По его словам, украинская армия атаковала хлебопекарню с помощью FPV-дронов. Когда работники предприятия начали тушить вспыхнувший пожар, дроны повторно атаковали работников.
«Сильно пострадало единственное предприятие, которое производит хлебобулочные изделия для жителей города», — заявил Сальдо.
Представитель Кремля во время общения с журналистами также ответил на вопрос, докладывали ли Владимиру Путину об атаке безэкипажных катеров ВСУ на порт Новороссийска.
«По линии военных президенту постоянно идут доклады, круглосуточно. Это постоянно осуществляется в ходе СВО. Поэтому так ставить вопрос даже неуместно», — сказал Дмитрий Песков.
В Кремле отрицают, что Путин и Трамп ведут диалог по условиям достижения мира в Украине
«Это не так», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Так он прокомментировал сообщение Politico о том, что Дональд Трамп в рамках своего плана по завершению войны в Украине ведет с Владимиром Путиным переговоры о том, какую часть оккупированной украинской территории может сохранить Москва.
Три человека погибли и 18 пострадали при атаке войск РФ по Днепру
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. По его словам, российские военные атаковали город ракетами и беспилотниками.
В результате атаки произошло несколько пожаров, есть разрушения.
Среди пострадавших — 14-летняя девочка.
Утром в Днепре произошло несколько взрывов. По данным мониторинговых пабликов, город атаковали четыре крылатые ракеты и четыре беспилотника.
Донецкая область
Один человек погиб и двое пострадали в результате авиаударов по поселку Боровая под Изюмом в Харьковской области в ночь на 3 июля, сообщила региональная прокуратура.
По данным ведомства, войска РФ атаковали поселок около 4:40 ночи. Повреждения, как утверждается, получила исключительно гражданская инфраструктура: более 10 жилых домов, хозяйственные постройки, магазины и административное здание.
Погиб 48-летний мужчина, его тело достали из-под завалов дома. Ранен 50-летний мужчина, у 75-летней женщины острая реакция на стресс.
Кроме того, как сообщили в прокуратуре, в 2:05 войска РФ ударили по селу Русская Лозовая в Дергачевской городской общине из ракетного комплекса С-400, выпустив две ракеты. Ранены 65-летняя женщина и 80-летний мужчина. Повреждены по меньшей мере 10 частных домов.
Дональд Трамп в рамках своего плана по завершению войны в Украине ведет с Владимиром Путиным переговоры о том, какую часть оккупированной украинской территории может сохранить Москва, сообщает Politico со ссылкой на двух экспертов по национальной безопасности, связанных с Трампом.
По словам источников издания, Трамп рассматривает возможность заключить с Путиным соглашение, по которому страны, особенно Украина и Грузия, могли бы вступить в НАТО.
Разрешение конфликта в Украине издание называет частью более масштабного плана Трампа, касающегося НАТО. Собеседники издания утверждают, что США при Трампе вряд ли полностью выйдут из НАТО, однако планы возможного будущего президента предполагают переход к «двухуровневой системе» альянса.
В Новороссийске в результате атаки украинских морских беспилотников незначительные повреждения зафиксировали в одной квартире и двух коммерческих помещениях, сообщил глава города Андрей Кравченко. По его словам, пострадавших нет.
В Минобороны РФ заявили ранее, что российские военные в ночь на 3 июля уничтожили два украинских безэкипажных катера в Черном море в районе Новороссийска. После атаки в городе закрыли пляж.
Назначенный Россией глава аннексированного Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате атаки украинской артиллерии утром 3 июля под обстрел попал «Первый республиканский супермаркет», расположенный на Киевском проспекте. По словам Кулемзина, возник пожар, здание значительно повреждено. Есть ли пострадавшие, не сообщается.
Клинт Уоттс — генеральный директор Центра анализа цифровых угроз Microsoft. Он возглавляет команду из 30 человек, которая отслеживает «операции влияния» России, Ирана и Китая по всему миру. Команда Уоттса использует информацию из открытых источников на 15 языках, чтобы находить и изучать пропагандистские объединения. По просьбе «Медузы» американская журналистка Таня Лукьянова поговорила с Уоттсом.
«Основные усилия в Европе сейчас направлены на подрыв помощи Украине в ЕС и НАТО. Этого достигают несколькими способами. Во-первых, с помощью нарративов об украинских беженцах — это яблоко раздора существует еще со времен конфликта в Сирии. Мол, люди, хлынувшие в Европу, принесут странам, куда они приехали, только беды. Во-вторых, есть нарративы о коррупции в Украине, ее коррумпированных лидерах. Россияне очень стараются продвигать такие истории, чтобы повлиять на внутреннюю политику европейских стран, которые поддерживают Киев», — говорит Клинт Уоттс в интервью.
Утром 3 июля в Днепре около 8:45 и 9:10 прозвучали взрывы, сообщил телеканал «Суспильне». Мониторинговые паблики пишут, что Днепр атаковали четыре крылатые ракеты и четыре беспилотника. Глава Днепропетровской области Сергей Лысак призвал жителей оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги в регионе.
В Новороссийске сообщили об атаке морских дронов. Власти временно закрыли вход на пляж
В Черном море в районе Новороссийска, согласно заявлению Минобороны РФ, ночью уничтожили два украинских морских беспилотника.
Об отражении атаки безэкипажных катеров также сообщил глава города Андрей Кравченко. Движение в районе городской набережной от улицы Исаева до Алексино временно ограничивали.
После отмены воздушной тревоги Кравченко предупредил, что из-за обследования акватории бухты до 9:00 будут закрыты входы на пляжи и набережные.
Жителей попросили воздержаться от посещения пляжей, набережной и «рекреационных зон вдоль уреза воды».
Сводка Генштаба ВСУ на 8:00 3 июля
- За прошедшие сутки, 2 июля, произошло 158 боевых столкновений.
- Российские войска нанесли за сутки два ракетных удара, 45 авиационных ударов, совершили более трех тысяч обстрелов, из них 81 — из реактивных систем залпового огня.
- Вооруженные силы РФ нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы, Веселое, Нескучное, Тихое, Волчанские Хутора, Старица, Сотницкий Казачок, Синьковка Харьковской области; Райгородок, Спорное, Нью-Йорк, Великая Новоселка, Екатериновка и Отрадное Донецкой области; Марфополь Запорожской области; Ингулец, Николаевка и Токаревка Херсонской области.
- На харьковском направлении российская армия продолжает наступательные действия при поддержке авиации, за день произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.
- На купянском направлении за сутки произошло 13 боев, на лиманском — 18, на северском — пять, на краматорском — 14, на торецком — 32, на покровском — 51, на кураховском — 10, на времовском — три, на ореховском — одно, на приднепровском — четыре.
- Украинские военные продолжают активными действиями наносить российским войскам потери в живой силе и технике, истощают боевой потенциал ВС РФ вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.
- За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили склад боеприпасов; два средства ПВО, артиллерийскую систему, пункт управления и шесть районов сосредоточения личного состава и военной техники.
- За прошедшие сутки общие потери российских войск составили 1180 человек.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 3 июля российские средства ПВО сбили десять украинских беспилотников над тремя регионами России.
Пять дронов уничтожены в Белгородской области, четыре — в Брянской, один — в Московской области.
Кроме того, дежурные огневые средства в акватории Черного моря уничтожили два безэкипажных катера, которые следовали в направлении Новороссийска.
Здравствуйте. Сегодня 86й-й день полномасштабного вторжения войск России в Украину. В этой трансляции мы будем следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что вы с нами.