Генеральная прокуратура России подала иск с требованием признать владельца водочных марок «Московская» и «Столичная» и несколько его компаний «экстремистским объединением», сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники.

Иск был направлен в Тамбовский районный суд. В свою очередь «Интерфакс» со ссылкой на «судебные органы региона» пишет, что суд уже удовлетворил иск, заседание прошло в закрытом режиме. Пресс-служба суда эту информацию опровергла.

Согласно иску, Генпрокуратура потребовала признать и запретить «экстремистское объединение», в которое входили бизнесмен Юрий Шефлер и подконтрольные ему люксембургские компании и Stoli Group.

По версии прокуроров, объединение активизировалось после «антиконституционного переворота» в Киеве в 2014 году и событий на Донбассе, а Шефлер разделил с киевскими властями «ненависть к российскому народу, которая не может быть объяснена какой-либо целесообразностью». Генпрокуратура утверждает, что бизнесмен поощряет обстрелы российских регионов, поддерживает «киевский режим», а его компании финансируют фонд помощи ВСУ.

При этом, говорится в иске, часть активов Шефлера находится на территории России. Среди них Генпрокуратура назвала спиртзавод АО «Амбер Талвис» в Тамбовской области, капитализация которого превышает два миллиарда рублей. Кроме того, Шефлер владеет расположенными в Калининграде АО «СПИ-РВВК» и его «дочкой» — ООО «РВВК».

Ведомство потребовало изъять в пользу государства доли и акции Шефлера и его компаний в этих российских предприятиях, а также наложить арест на имущество бизнесмена в России. Накануне стало известно, что суд наложил арест на спиртзавод «Амбер Талвис» и АО «СПИ-РВВК».

Как отмечает «Коммерсант», власти России не в первый раз признают бизнесменов «экстремистами», чтобы конфисковать принадлежащие им российские активы.

Среди прочего, в декабре 2023 года Волжский горсуд Волгоградской области по ходатайству Генпрокуратуры изъял у украинских собственников кондитерский завод АО «Конти-Рус» в Курске. Ответчиками по иску выступали украинские политики и бизнесмены Ринат Ахметов, Борис Колесников и Сергей Кий. По аналогичной схеме была изъята липецкая кондитерская фабрика корпорации Roshen бывшего президента Украины Петра Порошенко и его сына.

1 июля суд в Петербурге объявил «экстремистским объединением» журналиста Александра Невзорова и его жену Лидию, которые уехали из России вскоре после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину и критиковали действия властей РФ. Российское имущество Невзоровых суд постановил изъять в доход государства.

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