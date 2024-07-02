Российский суд объявил Александра Невзорова и его жену «экстремистским объединением»

Октябрьский районный суд Петербурга 2 июля удовлетворил административный иск прокуратуры и объявил журналиста Александра Невзорова и его жену Лидию Невзорову «экстремистским объединением». Как сообщает ТАСС, суд запретил их деятельность в России.

Суд также обратил в доход государства их имущество в России: три земельных участка, жилой дом, автомобиль и доли в ООО, сообщил юрист Алексей Прянишников. Ранее он говорил, что жилой дом принадлежит матери Лидии Невзоровой.

На момент публикации Александр Невзоров не комментировал решение суда. Ранее он говорил, что его не волнует имущество, оставшееся в России, а сам он не хочет иметь ничего общего со страной.

Александр и Лидия Невзоровы уехали из России вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Следственный комитет РФ в марте 2022 года возбудил против Александра Невзорова уголовное дело по статье о «фейках» об армии из-за публикаций, в которых говорилось об обстреле российскими военными роддома в Мариуполе и убийствах мирных жителей в Буче. В феврале 2023 года суд в Москве заочно приговорил Невзорова к восьми годам лишения свободы.

В МВД Украины сообщили в июне 2022 года, что супруги Невзоровы получили украинское гражданство, как утверждалось, «за выдающиеся заслуги перед страной».

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