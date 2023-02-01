Суд в Москве заочно приговорил журналиста Александра Невзорова к восьми годам колонии по делу о «фейках» про российскую армию

Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Александра Невзорова к восьми годам колонии по обвинению в распространении «фейков» о российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, в марте 2022 года Невзоров опубликовал в соцсетях «заведомо ложную информацию» об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе и убийствах мирных жителей в Буче.

Прокуратура просила приговорить Невзорова к девяти годам колонии.

Уголовное дело против Александра Невзорова возбудили в марте 2022 года. Вскоре после этого в России заблокировали сайт журналиста, а его самого включили в список «иностранных агентов».

Невзоров резко раскритиковал вторжение России в Украину и уехал из страны. МВД РФ объявило его в розыск. В июне 2022-го сообщалось, что журналист получил гражданство Украины «за выдающиеся заслуги перед страной».

Невзоров — об уголовном деле

«Хочу вернуться в Россию. Силен соблазн доказать этим дебилам, что не все их боятся» На Александра Невзорова завели дело о «фейках» про российскую армию. Журналист рассказал «Медузе», что он об этом думает

Невзоров — об уголовном деле

«Хочу вернуться в Россию. Силен соблазн доказать этим дебилам, что не все их боятся» На Александра Невзорова завели дело о «фейках» про российскую армию. Журналист рассказал «Медузе», что он об этом думает