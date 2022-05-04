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Александра Невзорова объявили в розыск. Против него возбуждено дело о распространении «ложных сведений» об обстреле роддома в Мариуполе

Источник: Интерфакс

Журналист Александр Невзоров объявлен в розыск. На то, что его карточка появилась в базе разыскиваемых лиц МВД, обратил внимание «Интерфакс».

Против Невзорова возбуждено уголовное дело из-за распространения якобы «ложных сведений» об обстреле роддома в Мариуполе российскими войсками. В СК подчеркивали, что публикации в соцсетях Невзорова сопровождались «недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан».

Интервью Александра Невзорова

«Хочу вернуться в Россию. Силен соблазн доказать этим дебилам, что не все их боятся» На Александра Невзорова завели дело о «фейках» про российскую армию. Журналист рассказал «Медузе», что он об этом думает

Интервью Александра Невзорова

«Хочу вернуться в Россию. Силен соблазн доказать этим дебилам, что не все их боятся» На Александра Невзорова завели дело о «фейках» про российскую армию. Журналист рассказал «Медузе», что он об этом думает

Свидетельства обстрела больницы в Мариуполе

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