Александра Невзорова объявили в розыск. Против него возбуждено дело о распространении «ложных сведений» об обстреле роддома в Мариуполе
Источник: Интерфакс
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Журналист Александр Невзоров объявлен в розыск. На то, что его карточка появилась в базе разыскиваемых лиц МВД, обратил внимание «Интерфакс».
Против Невзорова возбуждено уголовное дело из-за распространения якобы «ложных сведений» об обстреле роддома в Мариуполе российскими войсками. В СК подчеркивали, что публикации в соцсетях Невзорова сопровождались «недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан».