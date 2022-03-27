В России заблокировали сайт Александра Невзорова
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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту журналиста и публициста Александра Невзорова.
Судя по материалам сервиса Роскомнадзора по проверке блокировок, доступ к сайту nevzorov.tv ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ от 26 марта.
Как сообщил Невзоров в своем телеграм-канале, Роскомнадзор также заблокировал его страницу в «Яндекс.Дзене».
На сайте организации «Роскомсвобода», отслеживающей блокировки в России, сообщается, что 27 марта Роскомнадзор также ограничил доступ к сайту немецкого издания Bild. Решение принято по требованию Генпрокуратуры от 26 марта.
22 марта Следственный комитет России возбудил в отношении журналиста Александра Невзорова уголовное дело по статье о распространении фейков о российской армии. Расследование начали из-за публикаций о том, что российские войска обстреляли роддом в Мариуполе, что в СК посчитали недостоверной информацией. Александр Невзоров находится за границей.