В России заблокировали сайт Александра Невзорова

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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту журналиста и публициста Александра Невзорова.

Судя по материалам сервиса Роскомнадзора по проверке блокировок, доступ к сайту nevzorov.tv ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ от 26 марта.

Роскомнадзор

Как сообщил Невзоров в своем телеграм-канале, Роскомнадзор также заблокировал его страницу в «Яндекс.Дзене».

На сайте организации «Роскомсвобода», отслеживающей блокировки в России, сообщается, что 27 марта Роскомнадзор также ограничил доступ к сайту немецкого издания Bild. Решение принято по требованию Генпрокуратуры от 26 марта.

22 марта Следственный комитет России возбудил в отношении журналиста Александра Невзорова уголовное дело по статье о распространении фейков о российской армии. Расследование начали из-за публикаций о том, что российские войска обстреляли роддом в Мариуполе, что в СК посчитали недостоверной информацией. Александр Невзоров находится за границей.

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