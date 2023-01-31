Обвинение запросило девять лет колонии для журналиста Александра Невзорова по делу о «фейках» про российскую армию
Представитель прокуратуры в ходе прений в Басманном суде Москвы потребовал заочно приговорить журналиста Александра Невзорова к девяти годам колонии общего режима по делу о «фейках» про российскую армию. Сторона обвинения также просит суд запретить журналисту делать публикации в интернете на четыре года, сообщает ТАСС.
По версии следствия, в марте 2022 года Невзоров в своих социальных сетях опубликовал «заведомо ложную информацию» об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче.
Приговор журналисту огласят 1 февраля.
После возбуждения уголовного дела в отношении Александра Невзорова в марте 2022 года в России заблокировали сайт журналиста, а 22 апреля Минюст РФ включил Невзорова в реестр СМИ — «иноагентов». В начале мая МВД РФ объявило журналиста в розыск.
Александр Невзоров уехал из России вскоре после начала полномасштабной войны в Украине. В июне стало известно, что журналист получил украинское гражданство.