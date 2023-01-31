Обвинение запросило девять лет колонии для журналиста Александра Невзорова по делу о «фейках» про российскую армию

Представитель прокуратуры в ходе прений в Басманном суде Москвы потребовал заочно приговорить журналиста Александра Невзорова к девяти годам колонии общего режима по делу . Сторона обвинения также просит суд запретить журналисту делать публикации в интернете на четыре года, сообщает ТАСС.

По версии следствия, в марте 2022 года Невзоров в своих социальных сетях опубликовал «заведомо ложную информацию» об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче.

Приговор журналисту огласят 1 февраля.

После возбуждения уголовного дела в отношении Александра Невзорова в марте 2022 года в России заблокировали сайт журналиста, а 22 апреля Минюст РФ включил Невзорова в реестр СМИ — «иноагентов». В начале мая МВД РФ объявило журналиста в розыск.

Александр Невзоров уехал из России вскоре после начала полномасштабной войны в Украине. В июне стало известно, что журналист получил украинское гражданство.

Невзоров об уголовном деле

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«Хочу вернуться в Россию. Силен соблазн доказать этим дебилам, что не все их боятся» На Александра Невзорова завели дело о «фейках» про российскую армию. Журналист рассказал «Медузе», что он об этом думает